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Kırgızistan'da Dağ Gölü Taştı: 950 Kişi Tahliye Edildi

Kırgızistan'da Takır-Tor dağ gölünün taşması sonucu 950 kişi tahliye edildi. Taşkın, köprüleri yıktı.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 21:29
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 21:29
Kırgızistan'da Dağ Gölü Taştı: 950 Kişi Tahliye Edildi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'in bulunduğu Çuy Bölgesi'nde, Issık Ata ilçesindeki Takır-Tor dağ gölü taşarak ciddi bir sel olayına neden oldu.

Acil Durumlar Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, yaşanan taşkın sonucu 950 kişi tahliye edildi. Sel, bölgede büyük hasara yol açarak Almaluu ile Kebek-Biy köyleri arasındaki köprünün yıkılmasına neden oldu.

Selin kapadığı yolları temizlemek amacıyla 114 personel görevlendirildi. Ekipler, suların dağdan aşağıya doğru ilerlediği bazı yerleşimlerden 950 kişiyi güvenli alanlara tahliye etti.

Tahliye edilen bireyler, okullara, camilere ve kültür evlerine yerleştirildi. Olayın ardından bölgedeki incelemelerde bulunan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev ve Çuy Bölgesi Valisi Kanat Cumagaziyev, durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Barajı aşan suyun, nehir yatağı boyunca akmaya devam ettiği bildirilirken, yetkililer selden kaynaklanan herhangi bir can veya mal kaybı olmadığı bilgisini de paylaştı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'in yer aldığı Çuy Bölgesi'ne bağlı Issık Ata ilçesindeki Takır-Tor...

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'in yer aldığı Çuy Bölgesi'ne bağlı Issık Ata ilçesindeki Takır-Tor dağ gölünün taşması nedeniyle 950 kişi tahliye edildi. Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev ve Çuy Bölgesi Valisi Kanat Cumagaziyev bölgede incelemelerde bulundu.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'in yer aldığı Çuy Bölgesi'ne bağlı Issık Ata ilçesindeki Takır-Tor...

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'in yer aldığı Çuy Bölgesi'ne bağlı Issık Ata ilçesindeki Takır-Tor dağ gölünün taşması nedeniyle 950 kişi tahliye edildi. Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev ve Çuy Bölgesi Valisi Kanat Cumagaziyev bölgede incelemelerde bulundu.

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