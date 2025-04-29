Kırgızistan'da Gençlik Konferansı: Türk Dünyasının Geleceği Tartışıldı

Kırgızistan'da Gençlik Konferansı Düzenlendi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) bağlı Maarif Eğitim Kompleksi'nde "Türk Dünyasının Geleceği ve Yükselen Yıldızı Gençlik" adlı önemli bir konferans gerçekleştirildi. Konferans, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) işbirliği ile Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı tarafından organize edildi.

Açılış Konuşmaları

Konferansın açılış konuşmalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Mirbek Mambetaliyev gerçekleştirdi. Açılış için bir araya gelen katılımcılar arasında; AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya ve Kırgızistan Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Alişer Kozuyev gibi önemli isimler bulunuyordu.

Gençliğin Rolü ve Politikalara Katılım

Konferans sonunda, ICYF Başkanı Taha Ayhan, İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun 20. yıl dönümüne vurgu yaparak, gençler ve karar vericiler arasında bir diyalog ortamı yaratmanın önemine değindi. Ayhan, bu tür etkinliklerin gençlerin motivasyonunu artırırken, karar alıcıların da gençlik politikaları hakkında daha iyi bir anlayışa sahip olacağını söyledi.

TMV Başkanı'nın Değerlendirmesi

TMV Başkanı Mahmut Özdil ise, bu konferansın Kırgız gençleri ve Türkiye Maarif Vakfı için oldukça faydalı geçtiğini ifade etti. Gençlerin yoğun ilgisi, Kırgızistan'ın Maarif Vakfı'nın önem verdiği ülkelerden biri olduğunu yeniden ortaya koydu.

Türk Dünyasında Dönüşüm

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kırgızistan'daki dönüşümün halkın refah seviyesini yükselttiğini ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin Türk-Kırgız ilişkilerine önemli katkılar sağladığını belirtti.

Gelecek Umut Verici

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Türk dünyasının geleceğinin parlak olduğuna ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türk Dünyasının Asrı" vizyonunun gerçekleşeceğine inandığını belirtti. Ceylan, önemli adımların atıldığını ve gelecekte bu adımların meyvelerini toplayacaklarını ifade etti.

Kırgızistan'da faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Maarif Eğitim Kompleksi'nde İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) tarafından Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı ile Türkiye Maarif Vakfı iş birliğinde "Türk Dünyasının Geleceği ve Yükselen Yıldızı Gençlik" adlı konferans düzenlendi.

Kırgızistan'da faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Maarif Eğitim Kompleksi'nde İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) tarafından Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı ile Türkiye Maarif Vakfı iş birliğinde "Türk Dünyasının Geleceği ve Yükselen Yıldızı Gençlik" adlı konferans düzenlendi.