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Kırgızistan’da Jandarma ve TİKA İşbirliği ile Patlama Olay Yeri İnceleme Eğitimi

Türk jandarması, TİKA'nın desteğiyle Kırgızistan'da patlama sonrası olay yeri inceleme eğitimi düzenledi.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 15:56
Kırgızistan’da Jandarma ve TİKA İşbirliği ile Patlama Olay Yeri İnceleme Eğitimi

Türk Jandarması, Kırgızistan’da Patlama Olay Yeri Eğitimi Verdi

Türk Jandarma Genel Komutanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA)nın desteğiyle Kırgızistan'da "patlama sonrası olay yeri inceleme" eğitimi gerçekleştirdi.

16-20 Haziran tarihleri arasında düzenlenen eğitim programına, Kırgızistan İç Kuvvetler Komutanlığında görevli 19 rütbeli personel katıldı. Eğitim, Uluslararası Jandarma İşbirliği Güvenlik Projesi çerçevesinde hayata geçirildi.

Eğitim İçeriği ve Uygulamalar

Eğitim süresince olay yeri incelemesinin amacı, yöntemleri ve teknikleri detaylı bir şekilde katılımcılara aktarıldı. Ayrıca, adli fotoğrafçılık, parmak izi alma, iz inceleme, biyolojik ve kimyasal analizler ile patlayıcı maddelerle ilgili vakalarda olay yeri incelemesine yönelik konular teorik ve uygulamalı olarak ele alındı.

Ödül Töreni ve Tecrübe Paylaşımı

Eğitimin sonunda düzenlenen törende kursiyerlere sertifikaları takdim edildi. Törende konuşan yetkililer, tecrübe paylaşım programlarının ve kardeş ülkelerin güvenlik alanındaki işbirliğinin önemini vurguladılar.

Jandarma Genel Komutanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle...

Jandarma Genel Komutanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Kırgızistan'da "patlama sonrası olay yeri inceleme" eğitimi verdi.

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