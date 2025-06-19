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Kırgızistan'da KGAÖ Güvenlik Konseyi Sekreterleri Toplantısı Gerçekleşti

Kırgızistan, KGAÖ üyesi ülkelerin Güvenlik Konseyi Sekreterleri Komitesi toplantısına ev sahipliği yaptı.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 12:27
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 12:27
Kırgızistan'da KGAÖ Güvenlik Konseyi Sekreterleri Toplantısı Gerçekleşti

Kırgızistan, KGAÖ Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı

Kırgızistan, dönem başkanı olduğu Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi ülkelerin Güvenlik Konseyi Sekreterleri Komitesi toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantı, Çolpon-Ata şehrinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve Konular

Toplantıya, Kırgızistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Baktıbek Bekbolotov, Belarus Güvenlik Konseyi Devlet Sekreteri Aleksandr Volfoviç, Kazakistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Gizat Nurdauletov, Tacikistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Yusuf Rahmon ve Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Aleksey Şevtsov katıldı.

Görüşmelerde, kolektif güvenliğe yönelik tehditlerle mücadele kapsamında KGAÖ'nün sorumluluk alanındaki mevcut durum ele alındı. Ayrıca, Tacikistan-Afganistan sınırını güçlendirmeye yönelik ilk uygulama üzerinde duruldu.

Yeni Çalışma Grupları ve İşbirliği Planları

Toplantı sonucunda, KGAÖ bünyesinde enformasyon güvenliği konularında bir Çalışma Grubu oluşturulmasına karar verildi. Katılımcılar, 2026-2030 döneminde KGAÖ üyesi ülkeler arasındaki askeri işbirliğinin planlanması, komuta ve kontrol organlarının ortak eğitimi ile KGAÖ kuvvetleri ve kolektif güvenlik araçlarının oluşturulması konularına da odaklandı.

Ayrıca, Kolektif Kuvvetler'in yönetiminin iyileştirilmesine yönelik belgeler de onaylandı.

Kırgızistan, dönem başkanı olduğu Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi ülkelerin...

Kırgızistan, dönem başkanı olduğu Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi ülkelerin Güvenlik Konseyi Sekreterleri Komitesi toplantısına ev sahipliği yaptı. Ülkenin Çolpon-Ata şehrinde Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Kırgızistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Baktıbek Bekbolotov, Belarus Güvenlik Konseyi Devlet Sekreteri Aleksandr Volfoviç, Kazakistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Gizat Nurdauletov, Tacikistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Yusuf Rahmon ve Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Aleksey Şevtsov katıldı.

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