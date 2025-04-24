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Kırgızistan'da Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Dağ Diyaloğu Konferansı

Kırgızistan'ın Bişkek şehrinde düzenlenen konferans, iklim krizi ve buzulların erimesi gibi kritik konuları ele alıyor.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 18:59
Kırgızistan'da Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Dağ Diyaloğu Konferansı

Bişkek'te 'Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Dağ Diyaloğu' Konferansı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, iklim krizi ve buzullardaki erime gibi önemli konuların tartışıldığı 'Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Dağ Diyaloğu' başlıklı uluslararası konferans gerçekleştirildi. Konferansa, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov da katıldı.

Uluslararası Katılım ve Hedefler

Konferansa, dağlık bölgelerdeki 25 ülkenin temsilcileri, hükümet yetkilileri, uluslararası örgütler, finans kuruluşları, diplomatlar, bilim insanları ve sivil toplum temsilcileri katılım sağladı. Açılış konuşmasında Caparov, Kırgızistan'ın 2000'li yılların başından itibaren dağlık bölgelerde yaşayanların sorunlarına dikkat çekmek adına aktif bir şekilde çalıştığını belirtti.

Caparov, Kırgızistan ev sahipliğinde 2027 yılında gerçekleştirilecek Bişkek+25 Dağ Zirvesi'ne tüm ülkeleri ve uluslararası ortakları üst düzey katılıma davet etti.

İklim Krizinin Etkileri ve Beklentiler

Lesotho Krallığı Başbakan Yardımcısı Nthomeng Majara, iklim değişikliğinin az gelişmiş ülkelerin mali durumlarını etkilediğini ve konferanstan olumlu sonuçlar beklediklerini ifade etti. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü Qu Dongyu ise, dünya genelinde 2 milyardan fazla kişinin dağlık bölgelerde yaşadığını belirterek yer altı kaynaklarının dikkatli kullanılması gerektiğine vurgu yaptı.

Doğal Afetler ve Acil Durumlar

Kırgızistan Doğal Kaynaklar, Ekoloji ve Teknik Denetim Bakanı Meder Maşiyev, buzul alanlarında azalma, ekosistem dengesizliği ve doğal afetlerde artış görüldüğünü ifade etti. Sadece 2022'de yaşanan doğal afetlerde yaklaşık 150 kişinin hayatını kaybettiğini ve yıllık ortalama zararların 27 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Panele ve Fidan Dikimine Katılım

Konferans, dağlık ülkeleri ilgilendiren konuları kapsayan 12 panel ile devam etti. Bildirilerde, iklim sorunlarının üstesinden gelmek için dağlık ve ova ülkelerinin bir araya gelerek çaba göstermeleri gerektiği vurgulandı. Konferans, yarın sona erecek ve katılımcılar Bişkek'te fidan dikim etkinliğine katılacak.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te iklim krizi ile buzullardaki erimenin ele alındığı...

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te iklim krizi ile buzullardaki erimenin ele alındığı "Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Dağ Diyaloğu" başlıklı uluslararası konferans düzenlendi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te iklim krizi ile buzullardaki erimenin ele alındığı...

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te iklim krizi ile buzullardaki erimenin ele alındığı "Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Dağ Diyaloğu" başlıklı uluslararası konferans düzenlendi.

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