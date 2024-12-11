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Kırgızistan'da Tanrı Dağı'ndan İlhamla Yenilenmiş Havalimanı Hizmete Açıldı

Kırgızistan'ın Karakol şehrindeki Uluslararası Havalimanı, Tanrı Dağı ilhamıyla yenilendi ve resmi olarak açılışı gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 17:33
Kırgızistan'da Tanrı Dağı'ndan İlhamla Yenilenmiş Havalimanı Hizmete Açıldı

Karakol Uluslararası Havalimanı Yenilendi

Kırgızistan'ın Karakol şehrinde, Tanrı Dağı'ndan ilham alınarak yeniden tasarlanan Uluslararası Havalimanı resmi açılışıyla hizmete girdi. Dünyanın en güzel göllerinden biri olan Issık Göl'ün doğu kıyısında yer alan bu havalimanı, kış sezonunda popüler kayak merkezlerine yakınlığıyla dikkat çekiyor.

Tesis ve İnşaat Bilgileri

Yaklaşık 50 yıl önce faaliyete geçen ve 2018 yılından bu yana kapalı kalan havalimanında, 9 bin metrekare alanda yeni bir terminal binası ile 2 bin 450 metrelik bir uçak kalkış pisti inşa edildi. Yeni terminalin mimarisi, ülkenin %90'ını kaplayan Tanrı Dağı'nın zirvelerine, yani Tyan Şan'a benzetildi.

Turizm ve Bölgesel Gelişme Vurgusu

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bu şehrin kayak merkezleri her yıl farklı ülkelerden doğamıza hayran olan turistlerin ilgisini çekiyor" ifadesini kullandı. Caparov, havalimanının yeniden faaliyete geçmesinin bölgesel bağların güçlendirilmesi, turizmin geliştirilmesi ve ülkenin uluslararası statüsünün artırılması adına önemli bir adım olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı, Karakol'un Kırgızistan'daki kış turizminin merkezi olduğunu vurgularken, havalimanının uzun yıllar boyunca hem vatandaşlara hem de misafirlere hizmet etmesini temenni etti.

Kırgızistan'da, Tanrı Dağı'ndan ilham alınarak tasarlanan ve yeniden inşa edilen Karakol...

Kırgızistan'da, Tanrı Dağı'ndan ilham alınarak tasarlanan ve yeniden inşa edilen Karakol şehrindeki Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı.

Kırgızistan'da, Tanrı Dağı'ndan ilham alınarak tasarlanan ve yeniden inşa edilen Karakol...

Kırgızistan'da, Tanrı Dağı'ndan ilham alınarak tasarlanan ve yeniden inşa edilen Karakol şehrindeki Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı.

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