Kırgızistan'da 'TARD Anestezi Master Class 2025' Sempozyumu Başladı

Kırgızistan'da Önemli Bir Sağlık Etkinliği

Kırgızistan'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı ve Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) iş birliğiyle düzenlenen 'TARD Anestezi Master Class 2025' sempozyumu, sağlık alanındaki işbirliklerini geliştirmek amacıyla yapılıyor.

Açılış Törenine Katılım Yoğundu

Sempozyum, Kırgızistan Devlet Tıp Akademisi'nde gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Törene, Kırgızistan Sağlık Bakanı Erkin Çeçeybayev, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur, Devlet Tıp Akademisi Rektörü Prof. Dr. İndira Kudayberdiyeva, TARD Başkanı Prof. Dr. Jülide Ergil ve KOAR Başkanı Doç. Dr. Cemilya Çıngışova gibi önemli isimler katıldı.

Amacı ve Katılımcılar

Üç gün sürecek bu sempozyumda, sağlık uzmanlarının anesteziyoloji ve reanimasyon konusundaki bilgi ve becerilerini artırarak, Türkiye ve Kırgızistan arasındaki sağlık işbirliğini güçlendirmek hedefleniyor. Ayrıca, Kırgızistan’da nitelikli sağlık hizmetlerinin sunumunun yaygınlaştırılması da amaçlanıyor.

Önemli Açıklamalar

Açılışta konuşan Sağlık Bakanı Çeçeybayev, Türk doktorların anesteziyoloji ve reanimasyon alanındaki tecrübelerini büyük bir önemle değerlendirdiklerini belirtti. TİKA Bişkek Program Koordinatörü Bodur ise, Kırgızistan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşliğin pekiştirilmesi için projelerin devam edeceğini vurguladı.

Sergi ve Tanıtımlar

TARD Başkanı Prof. Dr. Jülide Ergil, Türkçe konuşulan bölgelerde işbirliğini artırmayı hedeflediklerini ifade ederken, KOAR Başkanı Doç. Dr. Cemilya Çıngışova, Kırgızistan'da böyle bir bilimsel etkinliğe ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını söyledi. Etkinlik sırasında, Türkiye'de üretilen tıbbi malzeme, ürün ve ilaçların tanıtıldığı bir sergi de açıldı.

Kırgızistan'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığının desteği, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) ve Kırgızistan Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği (KOAR) işbirliğiyle "TARD Anestezi Master Class 2025 – Kırgızistan" adlı sempozyum düzenleniyor.

Kırgızistan'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığının desteği, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) ve Kırgızistan Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği (KOAR) işbirliğiyle "TARD Anestezi Master Class 2025 – Kırgızistan" adlı sempozyum düzenleniyor.