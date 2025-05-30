Kırgızistan'da Türk Dünyası Genç Şairler Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

Kırgızistan'da Türk Dünyası Genç Şairler Festivali

Kırgızistan'ın Oş şehrinde, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Macaristan ve Kırgızistan’dan gelen genç şairlerin bir araya geldiği Türk Dünyası Genç Şairler Festivali büyük ilgi gördü.

Festivalin Amacı ve Destekleyen Kurumlar

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) öncülüğünde düzenlenen festival, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı, Oş Bölge Valiliği, Oş Belediye Başkanlığı, Kırgızistan Yazarlar Ulusal Birliği, Türk Dünyası Yazarlar Birliği ve Avrasya Yazarlar Birliği tarafından desteklendi. Festival, genç şairlerin yaratıcılığını teşvik etmek ve Türk dünyası kültürünün paylaşımını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Yeşil Dünya Teması ve Jolon Mamıtov

Oş Devlet Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Yeşil Dünya" adlı festival, Kırgız şair Jolon Mamıtov'un doğumunun 85. yıl dönümüne ithaf edildi. Üç gün süren etkinlik, zengin bir programla katılımcılara sunuldu.

Kültürel Etkileşim ve Şiir Dinletisi

Festival kapsamında, şairlerin geçit töreni düzenlendi, şiirler okundu ve katılımcı ülkelerin kültürel öğeleri ile yemekleri tanıtıldı. TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Rayev, bu etkinliğin halkların manevi birliğine adandığını ifade etti. Oş Valisi Elçibek Cantayev, festivalin Türk dünyası genç şairlerini bir araya getirerek kültürel işbirliğine önemli katkı sağladığını belirtti.

Ödüller ve Onur Nişanı

Festivalin sonunda, Türkiye'den katılan Yunus Karadağ ile Sevgi Demirci de dahil olmak üzere dereceye giren genç şairlere ödül ve diplomalar verildi. Ayrıca, TÜRKSOY Genel Sekreteri Rayev, festivale katkılarından dolayı ilgili kurumların yetkililerine, teşkilatın en yüksek onur nişanı olan TÜRKSOY Onur Madalyası takdim etti.

Kırgızistan'ın Oş şehrinde, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Macaristan ve Kırgızistan’dan genç şairleri bir araya getiren Türk Dünyası Genç Şairler Festivali yapıldı.

Kırgızistan'ın Oş şehrinde, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Macaristan ve Kırgızistan’dan genç şairleri bir araya getiren Türk Dünyası Genç Şairler Festivali yapıldı.