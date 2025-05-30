DOLAR
39,24 -0,33%
EURO
44,51 0,14%
ALTIN
4.142,54 0,64%
BITCOIN
4.130.149,58 0,83%

Kırgızistan'da Türk Dünyası Genç Şairler Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

Kırgızistan'da düzenlenen Türk Dünyası Genç Şairler Festivali, genç yetenekleri bir araya getirerek kültürel etkileşimi güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 15:34
Kırgızistan'da Türk Dünyası Genç Şairler Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

Kırgızistan'da Türk Dünyası Genç Şairler Festivali

Kırgızistan'ın Oş şehrinde, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Macaristan ve Kırgızistan’dan gelen genç şairlerin bir araya geldiği Türk Dünyası Genç Şairler Festivali büyük ilgi gördü.

Festivalin Amacı ve Destekleyen Kurumlar

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) öncülüğünde düzenlenen festival, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı, Oş Bölge Valiliği, Oş Belediye Başkanlığı, Kırgızistan Yazarlar Ulusal Birliği, Türk Dünyası Yazarlar Birliği ve Avrasya Yazarlar Birliği tarafından desteklendi. Festival, genç şairlerin yaratıcılığını teşvik etmek ve Türk dünyası kültürünün paylaşımını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Yeşil Dünya Teması ve Jolon Mamıtov

Oş Devlet Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Yeşil Dünya" adlı festival, Kırgız şair Jolon Mamıtov'un doğumunun 85. yıl dönümüne ithaf edildi. Üç gün süren etkinlik, zengin bir programla katılımcılara sunuldu.

Kültürel Etkileşim ve Şiir Dinletisi

Festival kapsamında, şairlerin geçit töreni düzenlendi, şiirler okundu ve katılımcı ülkelerin kültürel öğeleri ile yemekleri tanıtıldı. TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Rayev, bu etkinliğin halkların manevi birliğine adandığını ifade etti. Oş Valisi Elçibek Cantayev, festivalin Türk dünyası genç şairlerini bir araya getirerek kültürel işbirliğine önemli katkı sağladığını belirtti.

Ödüller ve Onur Nişanı

Festivalin sonunda, Türkiye'den katılan Yunus Karadağ ile Sevgi Demirci de dahil olmak üzere dereceye giren genç şairlere ödül ve diplomalar verildi. Ayrıca, TÜRKSOY Genel Sekreteri Rayev, festivale katkılarından dolayı ilgili kurumların yetkililerine, teşkilatın en yüksek onur nişanı olan TÜRKSOY Onur Madalyası takdim etti.

Kırgızistan'ın Oş şehrinde, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Macaristan...

Kırgızistan'ın Oş şehrinde, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Macaristan ve Kırgızistan’dan genç şairleri bir araya getiren Türk Dünyası Genç Şairler Festivali yapıldı.

Kırgızistan'ın Oş şehrinde, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Macaristan...

Kırgızistan'ın Oş şehrinde, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Macaristan ve Kırgızistan’dan genç şairleri bir araya getiren Türk Dünyası Genç Şairler Festivali yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

Aile Yılı'nda Doğum Yardımında Yeni Gelişme: 5.000 TL Destek Başladı

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!

Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Asgari Ücrete Ara Zam Müjdesi: Merkez Bankası Başkanı Açıklamalarda Bulundu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kazakistan'da İlk İtalya-Orta Asya Zirvesi Yapıldı
2
Iğdır Üniversitesi'nde Yeni Dönem: Prof. Dr. Ekrem Gürel Görevi Devraldı
3
Ankara'da İHH Görevlileri İçin Gıyabi Cenaze Namazı
4
AK Parti Numan Kurtulmuş'u TBMM Başkanı Adayı Olarak Gösterdi
5
Bakan Göktaş: '2025 Aile Yılı, Türkiye İçin Seferberlik Çağrısıdır'
6
Hatay'da Yıkılan Cami Yeniden İbadete Açıldı
7
Muğla'da Trafik Kazası: 1 Can Kaybı, 3 Yaralı

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!

Denizli'de Tavas Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti

Adana'da Pazartesi Günü Hava Alarmı: Yağışlı Hava Geliyor

Ankara'da Sağanak Yağış Uyarısı: Acil Önlem Alınması Gerekiyor

Bursa'da %25 Maaş Artışı Müjdesi!

Hayvancılıkta Destek Müjdesi: 18.000 TL Ödeme ile Asgari Ücrete Ulaşılacak

Aile Yılı'nda Doğum Yardımında Yeni Gelişme: 5.000 TL Destek Başladı

Eskişehir'de Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Kesim Hizmeti Başlıyor!

Antalya'da Bayram Öncesi Şehir İçi Ulaşımı Vuracak Zamlar Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 5 İlde Önemli Arsa Satışı Fırsatı

Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Asgari Ücrete Ara Zam Müjdesi: Merkez Bankası Başkanı Açıklamalarda Bulundu