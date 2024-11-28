Kırgızistan'da Türk ve Kırgız Öğrencilerden Müzik ve Kültür Şöleni

Kırgızistan'da Kültürel Buluşma

Kırgız-Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi ve İstanbul Bağcılar Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Türk sazı ve Kırgızların geleneksel çalgısı komuz eşliğinde "Üsküdar'a gider iken" bestesini dinleyicilere sunarak büyük alkış aldı.

Etkinlik Detayları

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirilen etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Kırgız-Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi'nde, "Bağcılardan Bişkek'e, Anadilim Vatanım Projesi" kapsamında düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde konser, halk dansları, defile ve fotoğraf sergisi ile zengin bir program hazırlandı.

Kardeş Okul İşbirliği

Etkinlikte, İstanbul Bağcılar Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, Kırgız-Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi'nde ağırlandı. Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ve eşi Mariya Doğan etkinlikte yer alarak kültürel dayanışmaya katkı sağladı.

Sanat ve Alfabeye Vurgu

Etkinlik kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı'nın oluşturduğu Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu tarafından kabul edilen 34 harften oluşan ortak Türk alfabesinin önemi vurgulandı. Kırgız-Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi tarafından hazırlanan ortak Türk alfabesi temalı video gösterimi, Türk halkları arasındaki kültürel ve dini bağların güçlendirilmesine dikkat çekti.

Ebru Sanatının Gün yüzüne Çıkışı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı tarafından "yaşayan insan hazinesi" olarak tanınan ebru ustası Hikmet Barutçugil de programma katılarak ebru sanatındaki 51 yıllık deneyimini paylaştı. Barutçugil, sanatın vatanına geri dönmesi konusunda hissettiği vefa borcunu dile getirdi.

Geleceğin Sanatçılarıyla Birliktelik

İstanbul Bağcılar Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Murat Açıkalın, etkinlikteki katılımından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, sanat ve ortak alfabeyle geleceğin nesillerinin birbirini daha iyi anlayabileceğine inandığını vurguladı.

Ebru ve Fotoğraf Sergisi

Etkinlikte, usta ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil ve öğrencileri tarafından hazırlanan ebru ve fotoğraf sergisi büyük ilgi topladı. Kırgız ressam Talant Ogobayev, sergiye dair olumlu görüşlerini paylaşarak etkileyici eserler izlendiğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.