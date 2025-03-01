Kırgızistan'da Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Iftar Programı Düzenledi

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, ramazan ayının ilk günü Kırgızistan'da toplu iftar programı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 22:35
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 23:44
Kırgızistan'da Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Iftar Programı Düzenledi

Kırgızistan'da Ramazan Coşkusu: Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği İftar Düzenledi

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, Kırgızistan başkenti Bişkek'te, ramazan ayının ilk gününde muhteşem bir toplu iftar programı düzenledi. Merkez İmam Serahsi Camisi'nde gerçekleşen bu özel etkinlikte, cemaat ve davetliler bir araya gelerek iftarlarını açtılar.

Büyükelçi Doğan'dan Tilavet ve Dua

İftar programının ev sahipliğini üstlenen Büyükelçi Ahmet Sadık Doğan, katılımcılara ramazan ayının bereketi için dualar etti ve Kırgız halkına sağlık ile birlik diledi. Programa, Kırgızistan Müftüsü Abulaziz Zakirov, Müftü Yardımcısı Samagan Mırzaibraimov ve Kırgızistan Devlet Din Komisyonu Başkanı Azamat Yusupov gibi önemli isimler de katıldı.

İftar Programına Yoğun İlgi

Toplamda 2 bin kişinin katıldığı iftar programında, katılımcılar akşam ezanının okunmasının ardından namazHabibulla Amirov, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi'ne teşekkür ederek, böyle bir günde dua ve sevgi ile bir araya gelmenin mutluluğunu paylaştı.

Kırgızistan ve Türkiye Arasındaki Bağlar Güçleniyor

Müftü Zakirov, yaptığı dua ile Müslümanların oruç ibadetinin kabul olması temennisinde bulundu ve iftar sürecinin anlamını vurguladı. Yusupov ise Doğan’ın Türkiye-Kırgızistan ilişkilerine katkısına dikkat çekerek, “Sayın Doğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkıda bulunan bir liderdir” ifadelerini kullandı.

Geleneksel İkramlar ve Kardeşlik Vurgusu

İftar programında katılımcılara, Kırgızistan'ın yerel mutfağına ait geleneksel lezzetler ikram edildi. Bu özel gün, Kırgız ve Türk halkları arasındaki dostluğu ve bağlılığı daha da pekiştirdi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, ramazan ayının ilk gününde...

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, ramazan ayının ilk gününde toplu iftar programı düzenledi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, ramazan ayının ilk gününde...

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, ramazan ayının ilk gününde toplu iftar programı düzenledi.

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