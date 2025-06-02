Kırgızistan'da Yesevi Yolu ve Mirası Üzerine Önemli Panel Düzenlendi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin (KTMÜ) ev sahipliğinde "Türk Dünyası ve Pir-i Türkistan: Yesevi Yolu ve Mirası" isimli bir panel gerçekleştirildi.

Panel, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-ı Veli Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin liderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) gibi kuruluşların desteğiyle hazırlandı.

Manas Üniversitesi'nin Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen panel, Türk dünyasının manevi lideri Hoca Ahmed Yesevi'nin irfan mirasını ele alarak, bu mirası yeniden anlamlandırmayı ve Türk coğrafyası olarak bir araya getirmeyi amaçladı.

Panelde, Hoca Ahmed Yesevi'nin Orta Asya'daki etkisi, çağdaş Türk dünyasındaki etkileri ve manevi mirasının genç kuşaklara aktarılması konuları masaya yatırıldı. Açılış konuşmalarını KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ile Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alpaslan Aşık gerçekleştirdi.

"Ahmet Yesevi'nin Kırgızistan'daki Manevi Mirası ve Etkileri" başlıklı panelin moderatörlüğünü Proje Koordinatörü Prof. Dr. Sadullah Gülten üstlendi. Panelde, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Haşim Şahin "Hoca Ahmed Yesevi ve Türk Dünyası", Prof. Dr. Abdullah Gündoğdu "Türk Şuubiye Hareketi ve Ahmet Yesevi", Prof. Dr. Fatih Ünal "Türk Şuubiye Hareketi ve Ahmet Yesevi" konularında sunum yaptı. KTMÜ Araştırma Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Negizbek Şabdanaliyev ise "Kırgızistan'da Hoca Ahmed Yesevi ile Divan-ı Hikmet Üzerine Yapılan Çalışmalar ve Divan-ı Hikmet'in Kırgızca Çevirileri" adlı sunumunu gerçekleştirdi.

Doç. Dr. Mesut Karakulak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yesevi Yolu ve Mirası" projesinin yalnızca bir kültürel etkinlikler dizisi olmadığını, aynı zamanda Türk dünyasının ortak manevi kodlarını güçlendirmeyi hedefleyen çok katmanlı bir kültürel diplomasi girişimi olduğunu ifade etti.

Karakulak, projenin dijital külliyat oluşturma, Türk Dünyası İnanç Haritası hazırlama ve gençler için bilinçlendirme faaliyetleri gibi sürdürülebilir hedeflerle genişlemeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin (KTMÜ) ev sahipliğinde "Türk Dünyası ve Pir-i Türkistan: Yesevi Yolu ve Mirası" paneli düzenlendi. Ahmet Yesevi'nin Orta Asya'daki etkisi, çağdaş Türk dünyasındaki yansımaları ve manevi mirasının genç kuşaklara aktarılmasının ele alındığı panelde, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden Prof. Dr. Haşim Şahin, Prof. Dr. Fatih Ünal, Prof. Dr. Abdullah Gündoğdu, KTMÜ Araştırma Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Negizbek Şabdanaliyev konuşma yaptı. Üniversitedeki "Ahmet Yesevi'nin Kırgızistan'daki Manevi Mirası ve Etkileri" başlıklı panelin moderatörlüğünü Proje Koordinatörü Prof. Dr. Sadullah Gülten gerçekleştirdi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin (KTMÜ) ev sahipliğinde "Türk Dünyası ve Pir-i Türkistan: Yesevi Yolu ve Mirası" paneli düzenlendi. Ahmet Yesevi'nin Orta Asya'daki etkisi, çağdaş Türk dünyasındaki yansımaları ve manevi mirasının genç kuşaklara aktarılmasının ele alındığı panelde, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden Prof. Dr. Haşim Şahin, Prof. Dr. Fatih Ünal, Prof. Dr. Abdullah Gündoğdu, KTMÜ Araştırma Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Negizbek Şabdanaliyev konuşma yaptı. Üniversitedeki "Ahmet Yesevi'nin Kırgızistan'daki Manevi Mirası ve Etkileri" başlıklı panelin moderatörlüğünü Proje Koordinatörü Prof. Dr. Sadullah Gülten gerçekleştirdi.