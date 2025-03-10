Kırgızistan Dışişleri Bakanı: "Türkiye ile Kardeşlik Önceliğimizdir"

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Türk-Kırgız ilişkilerinin geliştirilmesinin ülkesinin dış politikasındaki öncelik olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 14:30
Kırgızistan Dışişleri Bakanı: "Türkiye ile Kardeşlik Önceliğimizdir"

Kırgızistan ve Türkiye Arasındaki Kardeşlik İlişkileri Güçleniyor

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Kırgız-Türk kardeşlik ilişkilerinin güçlendirilmesinin, Kırgızistan'ın dış politikası açısından en önemli öncelik olduğunu belirtti.

Kulubayev, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ile bakanlıkta gerçekleştirdiği veda görüşmesinde, Kırgız-Türk ilişkilerinin gelişimini ön planda tuttuklarını ifade etti.

Bakan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Kasım 2025'te Bişkek'e gerçekleştirdiği resmi ziyaretin, iki ülke arasında işbirliğini "kapsamlı stratejik ortaklık" seviyesine yükselttiğini vurguladı.

Ayrıca, Kulubayev, Büyükelçi Doğan'a, Kırgızistan'daki verimli çalışmalarından ve Kırgız-Türk stratejik ilişkilerinin güçlenmesine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti. Doğan'ın, Kırgızistan'da yakın dostluğu ve anılarının her zaman hatırlanacağını belirtti.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev (sağda), Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık...

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev (sağda), Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan'ı veda ziyareti vesilesiyle bakanlık binasında kabul etti.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev (sağda), Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık...

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev (sağda), Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan'ı veda ziyareti vesilesiyle bakanlık binasında kabul etti.

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