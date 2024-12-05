Kırgızistan Meclis Başkanı: Yeni Milli Marş İçin Halkın Görüşü Alınmalı

Kırgızistan Meclisi'nden Yeni Milli Marş Çalışmaları

Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev, yeni milli marş konusunda halkın görüşlerinin alınmasının önemine dikkat çekti. Şakiyev, Devlet Sekreteri Suyunbek Kasmambetov, Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Altınbek Maksutov ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Dili ve Dil Politikası Ulusal Komisyonu Başkanı Melis Murataliyev ile gerçekleştirilen toplantıda, milli marşın değiştirilmesi üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Halk Katılımının Önemi

Yeni milli marş konusunda kamuoyunun katılımının sağlanmasının gerektiğini ifade eden Şakiyev, "Tüm vatandaşların yeni bir marşın metnini ve melodisini önerme fırsatından mahrum bırakılmaması gerektiğini" vurguladı. Şakiyev, milli marşın ülkeyi yüceltmesi ve insanlara ilham vermesi gerektiğine değinerek, önerilen seçeneklerin özel bir komisyon tarafından değerlendirilip parlamentoya sunulması gerektiğini belirtti.

Ülkenin Geleceği İçin Yeni Bir Marş

Kasmambetov, Kırgızistan'daki reformlara uygun bir milli marş yazma gerekliliğini dile getirerek, "Devletimizin önemli projeleri hızla hayata geçiriliyor ve kamuoyunun geleceğe güveni artıyor. Bu nedenle yeni yönümüzü yansıtacak bir marş seçiminde bulunmalıyız," şeklinde konuştu.

Uzmanlarla İşbirliği

Maksutov, milli marş ile ilgili olarak Kırgızistan Yazarlar ve Besteciler Birliği liderliğindeki uzman derneklerle toplantılar düzenleyeceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı'nın Destek Mesajı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Meclis Başkanı Şakiyev'in girişimini destekleyerek, ülkenin genç nesillerinin ruhunu güçlendirecek bir milli marşa ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Kırgızistan'ın mevcut milli marşı ise 18 Aralık 1992 tarihinde kabul edilmiştir. Marşın sözleri Jalil Sadıkov ve Şabdanbek Kuluyev imzasını taşırken, bestesi Nasır Davlesov ve Kalıy Moldobasanov tarafından yapılmıştır.

Ayrıca, yılbaşında tasarımı değiştirilen ülke bayrağındaki dalga şeklindeki güneş ışınlarının düzleştirilmesi ve ortasındaki motifin içindeki çizgi sayısının artırılması, bu konudaki yeniliklerin bir parçası olarak dikkat çekmektedir.

Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev (fotoğrafta), Devlet Sekreteri Suyunbek Kasmambetov, Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Altınbek Maksutov ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Dili ve Dil Politikası Ulusal Komisyonu Başkanı Melis Murataliyev ile milli marşın değiştirilmesi konusunda toplantı düzenledi.

Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev (fotoğrafta), Devlet Sekreteri Suyunbek Kasmambetov, Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Altınbek Maksutov ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Dili ve Dil Politikası Ulusal Komisyonu Başkanı Melis Murataliyev ile milli marşın değiştirilmesi konusunda toplantı düzenledi.