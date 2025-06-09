Kırgızistan Meclisi Başkanı Turgunbek Uulu, MHP'li Topsakal'ı Ağırladı

Kırgızistan'da Önemli Görüşme

Kırgızistan Meclisi Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu, Türkiye merkezli Cengiz Aytmatov Enstitüsü Başkanı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal ile beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Özbekistan Meclisi Demokratik Kurumlar ve Sivil Toplumun Geliştirilmesi Komitesi Üyesi Milletvekili Akmal Saidov ve Kırgızistan Meclisi Milletvekilleri Vinera Raimbaçayeva ve Irısbek Atajanov da yer aldı.

Kültürel İş Birliğine Vurgu

Turgunbek Uulu, Kırgızistan’ın sadece tarihi bağlarla değil, kültürel ve insani etkileşimi genişletme çabasına da dikkat çekti. “Son yıllarda bu yönde çok etkili çalışmalar yürütüldü; kültür, bilgi, eğitim, bilim ve spor alanlarında ortak projeler başarıyla uygulandı,” dedi.

Geleceğe Dönük Çabalar

Kültürün Türk halkları arasındaki en güçlü bağlayıcı güç olduğuna işaret eden Turgunbek Uulu, “Birliği sağlamak için dil, tarih, müzik ve edebiyat gibi kültürel yönleri birleştirmeli ve gençler için ortak kültürel platformlar yaratmalıyız,” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, önümüzdeki günlerde Bişkek’te yapılacak 3. Uluslararası Bişkek Film Festivali'nin önemine dikkat çekti. Turgunbek Uulu, “Çocukların geleceği için kaliteli çocuk filmleri ve çizgi filmler üretmeye yönelik çalışmaları büyük bir önemle takip ediyoruz,” dedi.

Aytmatov’un Eserlerinin Tanıtımı

Topsakal, Cengiz Aytmatov'un eserlerinin derinliği hakkında “Yazar, sadece döneminin özelliklerini sanatsal olarak yansıtmayı başlamakla kalmamış, insanların kaderlerini ve deneyimlerini de ortaya koymuştur,” şeklinde konuştu.

Topsakal ve heyeti, yarın Bişkek’te düzenlenecek “Cengiz Aytmatov, Türk Dünyası'nın Geleceği” forumuna katılacak ve yazarın mezarını ziyaret ederek anma etkinliğine iştirak edecektir.

Kırgızistan Meclisi Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu (sağda), Türkiye merkezli Cengiz Aytmatov Enstitüsünün Başkanı, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal (solda) ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Kırgızistan Meclisi Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu (sağda), Türkiye merkezli Cengiz Aytmatov Enstitüsünün Başkanı, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal (solda) ile beraberindeki heyeti kabul etti.