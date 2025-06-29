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Kırgızistan ve Rusya Dışişleri Bakanları Çolpon-Ata'da Bir Araya Geldi

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşerek iki ülke ilişkilerini güçlendirme kararı aldı.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 14:15
Kırgızistan ve Rusya Dışişleri Bakanları Çolpon-Ata'da Bir Araya Geldi

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev, Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ile Görüştü

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Issık Göl Bölgesi'ndeki Çolpon-Ata şehrinde önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Bu resmi görüşme, Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı'nın daveti üzerine düzenlendi.

Siyasi ve Ekonomik İşbirliği Konuları Gündemde

Toplantıda, iki ülke arasındaki siyasi, ticari, ekonomik, yatırım, göçmen işçilerin durumu ile kültürel ve insani alanlardaki işbirliği konuları detaylı bir şekilde ele alındı. Karşılıklı anlayış ve güven ortamında geçen görüşmelerde, iki taraf ortaklığı güçlendirme ve işbirliğini daha da geliştirme konusunda kararlılıklarını ifade ettiler.

Uluslararası İşbirliği ve Planlar

Görüşmede, uluslararası ve bölgesel örgütler çerçevesinde işbirliğinin derinleştirilmesi konularına özel bir önem verildi. Bu yıl için öngörülen üst düzey ziyaretlerin takvimi ve gündemi de netleştirildi.

Rusya ile İlişkilerin Önemi

Diplomatik ilişkilerin 20 Mart 1992'de tesis edildiği Kırgızistan ve Rusya, 27 Temmuz'da Ebedi Dostluk, İttifak ve Ortaklık Deklarasyonu'nun 25. yıl dönümünü kutlayacak. 2024 yılı için iki ülke arasındaki ticaret hacminin 4 milyar dolar olması bekleniyor.

Kırgızistan'da faaliyet gösteren Rus ortaklı şirket sayısının 1700'ü geçtiği ve Rusya-Kırgız Kalkınma Fonu'nun 2014 yılından bu yana 3.600 proje'ye 835 milyon dolar'dan fazla finansman sağladığı belirtildi. Ayrıca, bu yıl 165 milyon dolar bütçeli 36 projenin hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

İki Ülke Arasında Eğitim ve Yardım Projeleri

Rusya'da 10.300 Kırgız öğrenci, bu öğrencilerin 5.100'ü burslu olarak eğitim alıyor. 2024-2025 akademik yılında Rusya'dan 198 öğretmen, Kırgızistan'daki 42 eğitim kuruluşunda görev alacak. Ayrıca Rusya, Kırgız okullarına 2024 yılında 100 otobüs hibe edecek.

Son olarak, Rusya'nın Kırgızistan'da bir askeri hava üssü bulundurduğu da hatırlatıldı.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev (sağda), resmi ziyaret kapsamında Kırgızistan'a...

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev (sağda), resmi ziyaret kapsamında Kırgızistan'a gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (solda) ile Issık Göl Bölgesi'ndeki Çolpon-Ata şehrinde bir araya geldi.

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