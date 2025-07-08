Kırgızistan ve Tacikistan Arasında Sınır Anlaşması Sonrası Güçlü İlişkiler

Kırgızistan-Tacikistan İlişkilerinde Yeni Dönem

Kırgızistan ve Tacikistan arasında imzalanan sınır anlaşmasının ardından, iki ülke arasındaki ilişkiler hızla gelişiyor. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan'a iadeziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki bağların daha da güçlenmesi açısından önemli bir adım oldu.

Caparov'un Tacikistan Ziyareti

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden alınan bilgilere göre, Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından davet edilerek başkent Duşanbe'yi ziyaret etti. Duşanbe Uluslararası Havaalanı'nda Rahman tarafından karşılanan Caparov, iki liderin katıldığı bir konserde 500'den fazla sanatçının sahne alması ile etkinlik başladı. Ardından, Tacikistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen resmi törende, Caparov'un onuruna 21 pare top atışı yapıldı.

Güvenlik ve Sınır Konuları Görüşüldü

Baş başa görüşmede, liderler iki ülke arasında sınır bölgeleri de dahil olmak üzere birçok konuda işbirliğini gözden geçirdi. Rahman, Kırgız-Tacik ilişkilerinin yükselişte olduğunu ifade ederek, devlet sınırının belirlenmesi sürecinin başarıyla tamamlandığını vurguladı. Rahman, ek olarak, güvenlik konusundaki işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Yapıcı Müzakereler Beklentisi

Caparov, Tacikistan'a yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yapıcı müzakereler beklediğini belirtti. Kırgız-Tacik sınırının belirlenmesi sürecinin tamamlanmasının hem iki ülke hem de bölge için güvenlik açısından önemli olduğunu kaydetti. Ayrıca, sınır belirleme çalışmalarının belirlenen takvime uygun olarak tamamlanacağına olan inancını ifade etti.

Bir Dizi Belge ve Anlaşma İmzalandı

Heyetler arası görüşmelerin ardından, liderler birçok önemli belgeye imza attı. Kırgızistan ile Tacikistan arasında yapılan anlaşmalar şunları içeriyor:

Güven artırıcı önlemler anlaşması

Kırgız-Tacik Hükümetlerarası Konseyi kurulmasına dair anlaşma

Jeodezi, kartografi ve arazi yönetimi konularında işbirliği anlaşması

Standartizasyon ve ürün uygunluğu alanında işbirliği anlaşması

Turizmde işbirliği anlaşması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik alanında işbirliği

İmza töreninin ardından, "Karamık" ve "Bordobo" kara gümrük kapılarının resmi açılışı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

İlişkilerin Geleceği ve Ortaklık Alanları

Caparov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kırgız-Tacik ilişkilerinin yeni bir gelişme aşamasına girdiğini vurguladı. Ticaret ve mal dolaşımında elverişli koşullar oluşturmayı kabul ettiklerini belirten Caparov, ilk Kırgız-Tacik Hükümetlerarası Konsey Toplantısı'nın Bişkek'te yapılacağını duyurdu. Rahman ise hidroelektrik enerjisi alanında işbirliğini sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

Sınır Anlaşmasının Önemi

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınır anlaşması, 13 Mart'ta Bişkek'te imzalanmıştı. Bu anlaşma ile iki ülke arasındaki 1006 kilometre uzunluğundaki sınırın 486 kilometrelik tartışmalı bölümü belirlenmiş oldu. Bu gelişme, bölgedeki güvenlik ve istikrar açısından son derece önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov (solda), Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın (sağda) daveti üzerine bu ülkenin başkenti Duşanbe'ye iadeiziyarette bulundu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov (solda), Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın (sağda) daveti üzerine bu ülkenin başkenti Duşanbe'ye iadeiziyarette bulundu.