Kırıkhan'da Çatı Yangını: Yeni Mahalle'de Müstakil Ev Zarar Gördü

Kırıkhan'da çatı katı alevlere teslim oldu
Hatay Yeni Mahalle'de itfaiyenin hızlı müdahalesi yangını büyümeden durdurdu
Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir müstakil evin çatı katı alevlere teslim oldu.
Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, hızlı bir müdahale gerçekleştirdi. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle binaya sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın sırasında çatı katındaki eşyalar zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.
HATAY’DA ÇATI KATI ALEVLERE TESLİM OLAN MÜSTAKİL EVDE HASAR OLUŞTU.