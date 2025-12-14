DOLAR
Kırıkhan'da Çatı Yangını: Yeni Mahalle'de Müstakil Ev Zarar Gördü

Hatay Kırıkhan Yeni Mahalle'de bir müstakil evin çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle binaya sıçramadan kontrol altına alındı; eşyalar zarar gördü.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 15:46
Kırıkhan'da Çatı Yangını: Yeni Mahalle'de Müstakil Ev Zarar Gördü

Kırıkhan'da çatı katı alevlere teslim oldu

Hatay Yeni Mahalle'de itfaiyenin hızlı müdahalesi yangını büyümeden durdurdu

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir müstakil evin çatı katı alevlere teslim oldu.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, hızlı bir müdahale gerçekleştirdi. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle binaya sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın sırasında çatı katındaki eşyalar zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

