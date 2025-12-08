DOLAR
Kırıkhan'da Park Halindeki Hafif Ticari Araç Yandı

Hatay Kırıkhan Cumhuriyet Mahallesi'nde park halindeki hafif ticari aracın kaputundan çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; araçta maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 10:12
Hatay'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde motor kısmından başlayan yangın söndürüldü

Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde park halinde bulunan bir hafif ticari aracın kaputundan dumanların yükselmesiyle yangın çıktı.

Aracın kaputundan başlayan alevler kısa sürede büyüdü; araç sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.

Yangın sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.

