Kırıkhan'da Park Halindeki Hafif Ticari Araç Yandı
Hatay'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde motor kısmından başlayan yangın söndürüldü
Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde park halinde bulunan bir hafif ticari aracın kaputundan dumanların yükselmesiyle yangın çıktı.
Aracın kaputundan başlayan alevler kısa sürede büyüdü; araç sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.
Yangın sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.
