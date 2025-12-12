Kırıkhan'da Trafik Kazası: Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı — 1 Yaralı

Kırıkhan'da Trafik Kazası: Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı
Gazi Mahallesi'nde yaşanan çarpışmada 1 kişi yaralandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Gazi Mahallesinde kamyonet ile otomobil sokak kesişiminde çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü kurtardı.
Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldı; daha sonra hastanede tedavi altına alındı. Olayda 1 kişi yaralandı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
