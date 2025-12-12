DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,15 0,03%
ALTIN
5.889,42 -0,64%
BITCOIN
3.939.895,67 -0,81%

Kırıkhan'da Trafik Kazası: Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı — 1 Yaralı

Hatay Kırıkhan Gazi Mahallesi'nde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı; sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 10:43
Kırıkhan'da Trafik Kazası: Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı — 1 Yaralı

Kırıkhan'da Trafik Kazası: Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı

Gazi Mahallesi'nde yaşanan çarpışmada 1 kişi yaralandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Gazi Mahallesinde kamyonet ile otomobil sokak kesişiminde çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü kurtardı.

Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldı; daha sonra hastanede tedavi altına alındı. Olayda 1 kişi yaralandı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

HATAY’DA KAMYONETLE, OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASIYLA YAŞANAN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

HATAY’DA KAMYONETLE, OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASIYLA YAŞANAN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

HATAY’DA KAMYONETLE, OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASIYLA YAŞANAN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

İLGİLİ HABERLER

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emsa-Vestel-Sparcon Hibrit Jeneratör Lansmanı Eskişehir’de
2
KTÜ'de Kadın Doğum Profesörü Tutuklandı: Hastadan 150 Bin TL Fazla Ücret İddiası
3
Antalya'da Atık Kumaşlar Kadınların Emeğiyle Yılbaşı Maskotlarına Dönüştü
4
Vali Sözer Yalova'daki Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısına Katıldı
5
Nevşehir'de Halk Günü'ne Yoğun İlgi: Başkan Rasim Arı Vatandaşla Buluştu
6
Batman'da Ev Yangını: 1 Kişi Dumandan Etkilendi
7
Şanlıurfa'da 2 Tilki Kent Merkezine İndi

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda