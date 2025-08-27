DOLAR
Kırıkkale'de 7 Yaşındaki Çocuğa Çarpan Otomobil Güvenlik Kamerasında

Kırıkkale'de Gürler Mahallesi'nde aniden yola çıkan 7 yaşındaki Ö.G'ye 06 DH 2526 plakalı otomobil çarptı; çocuk Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı, tedavisi sürüyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 14:50
Kaza anı ve müdahale görüntülere yansıdı

Kırıkkale'de meydana gelen kazada, 7 yaşındaki bir çocuğun bir otomobil tarafından çarpılma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, R.K.U. idaresindeki 06 DH 2526 plakalı otomobil, dün Gürler Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde aniden yola çıkan Ö.G'ye çarptı.

Sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun tedavisi sürüyor.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, çocuğun kaldırımdan aniden yola doğru koşması, otomobilin çarpma anı ve çevredekilerin hızla çocuğun yardımına koştuğu anlar yer alıyor.

