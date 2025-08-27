Kırıkkale'de 7 Yaşındaki Çocuğa Çarpan Otomobil Güvenlik Kamerasında

Kaza anı ve müdahale görüntülere yansıdı

Kırıkkale'de meydana gelen kazada, 7 yaşındaki bir çocuğun bir otomobil tarafından çarpılma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, R.K.U. idaresindeki 06 DH 2526 plakalı otomobil, dün Gürler Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde aniden yola çıkan Ö.G'ye çarptı.

Sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun tedavisi sürüyor.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, çocuğun kaldırımdan aniden yola doğru koşması, otomobilin çarpma anı ve çevredekilerin hızla çocuğun yardımına koştuğu anlar yer alıyor.