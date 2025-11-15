Kırıkkale'de Araç Kamerası Kaydetti: Trafik Magandası Aileyi Tehlikeye Atıp Yakalandı

Kırıkkale'de trafikte tehlikeli manevralar yaparak başka bir araçtaki ailenin can güvenliğini riske atan sürücü, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı. O anlar, araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay ve görüntüler

D200 karayolunun 12’nci kilometresinde ilerleyen yolda, 66 DY 966 plakalı otomobili kullanan E.D. (37), trafikte tehlikeli manevralarla bir ailenin bulunduğu aracın önünü kesti. Bu anlar araç içi kamerası tarafından kaydedildi ve görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

Emniyetin tespit ve operasyonu

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde görüntüler detaylı şekilde incelendi. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Plaka Tanımlama Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları aracılığıyla aracın plakasını tespit etti. Yapılan teknik takip sonucunda sürücünün Yozgat ilinde olduğu belirlendi. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheliyi Yozgat'ta yakalayarak Kırıkkale'ye getirdi.

Soruşturma ve idari işlem

Yapılan incelemede sürücünün 9 ayrı suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Trafik Şube Müdürlüğünce yapılan idari işlemlerde sürücüye; trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek, trafik güvenliğiyle ilgili yönetmelikte yasaklanmış davranışlarda bulunmak, geçilme kurallarına aykırı davranmak, diğer araçların geçişini zorlaştıracak şekilde aniden yavaşlatmak, karayolunun sağına ve soluna yaklaşırken diğer araçları tehlikeye düşürmek ve keyfi/kasıtlı hareketlerle seyir emniyetini tehlikeye düşürmek maddelerinden işlem yapıldı. Sürücüye toplam 8.306 TL para cezası ile 95 ceza puanı uygulandı.

