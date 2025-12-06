Kırıkkale'de Avukatlık Bürosunda Dehşet: Kayınpeder Gelinin Kız Kardeşini Öldürdü, Gelin Ağır Yaralı

Kırıkkale'de 5 Aralık'ta avukatlık bürosunda çıkan tartışmada kayınpeder Y.A., Nilgün Geçer'i öldürdü, gelin E.E. ağır yaralandı; şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 15:46
Kırıkkale merkezli olayda, bir avukatlık ofisinde çıkan tartışma kanlı bitti. 5 Aralık günü gerçekleşen saldırıda bir kadın yaşamını yitirdi, bir kadın ağır yaralandı; zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayın ayrıntıları

Olay, 5 Aralık tarihinde Yaylacık Mahallesi 381. Sokak'taki bir avukatlık ofisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kocasından boşanma aşamasında olan E.E. (37) ile kayınpederi Y.A., boşanma protokolü görüşmesi için bir araya geldi. Görüşme sırasında taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü ve Y.A., tabancayla E.E. ile gelinin kız kardeşi Nilgün Geçer'e ateş etti.

Yaralanma ve müdahale

Nilgün Geçer, kafasına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Kaldırıldığı Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kafasından vurulan E.E. ise Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alındı; yapılan açıklamalarda E.E.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Soruşturma ve gözaltı

Olayın ardından kaçan şüpheli Y.A., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ve sağlık kontrolünün ardından zanlı adliyeye sevk edildi.

