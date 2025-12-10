DOLAR
Kırıkkale'de Bahadır Kimya Fabrikası'ndaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Yahşihan'daki Bahadır Kimya Fabrikası'nda çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı; 70 işçi tahliye edildi, soğutma çalışmaları devam edecek.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 17:02
Yahşihan OSB'de kısa sürede büyüyen yangına geniş müdahale

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Bahadır Kimya Fabrikası'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede geniş alana yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Meydana gelen olayda fabrika içindeki 70 işçi güvenli şekilde tahliye edildi. İlk müdahalenin ardından Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile çevre illerden gelen takviye ekiplerin çalışması sonucu yangın büyük oranda kontrol altına alındı.

Yetkililer, özellikle tankların bulunduğu bölümdeki riskin giderildiğini bildirdi. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda yangının tamamen söndürülmesinin ardından bölgeye soğutma çalışmaları uygulanacağı açıklandı.

Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Ahmet Önal ve ilgili kurum müdürleri söndürme çalışmalarını yakından takip ediyor. Vali Makas, yürütülen çalışmalar hakkında ilgili müdürlerden bilgi aldı.

İşletmenin tam sigorta ve kasko güvencesi bulunduğu, üretim faaliyetlerine en kısa sürede yeniden başlanabilmesi için gerekli desteklerin sağlanacağı belirtildi.

