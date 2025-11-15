Kırıkkale'de Bariyerleri Aşıp Şarampole Devrilen Otomobil: 7 Yaralı

Kırıkkale-Çorum D200'de iki aracın çarpışması sonucu bir otomobil bariyerleri aşarak şarampole devrildi; 7 kişi yaralandı, 3'ünün durumu ağır.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 12:59
Kaza ve gelişmeler

Öğle saatlerinde Kırıkkale-Çorum D200 karayolunda meydana gelen kazada, seyir halindeki bir otomobil arkadan çarpma sonucu kontrolden çıktı ve bariyerleri aşarak şarampole devrildi. Olayda iki ayrı aileden toplam 7 kişi yaralandı.

Kazada, H.D. idaresindeki 66 ACM 737 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen İ.G. yönetimindeki 06 FP 3509 plakalı araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle H.D. yönetimindeki araç bariyerleri aşıp şarampole devrildi. Yaralananlar arasında sürücü H.D., yolcular Ö.E.D. ve R.F.D. ile diğer araçtaki Y.G., S.G., B.G. ve N.G. bulunuyor.

Müdahale ve sağlık durumu

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 3 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından kaza yapan araçlar otoparka çekildi.

Sürücü ve tanık ifadeleri

Kazada yara almadan kurtulan sürücü İsmail Güleroğlu, olay anını anlatarak, "Sağ şeritten ilerliyordum. Kilometrem 80-90’ı geçmemişti. Arkadan nasıl vurduysa bir anda savurdu. Yaralıları da ben çıkarttım, ne olduğunu anlayamadım" dedi.

Kaza ile ilgili soruşturma ve trafik incelemeleri sürüyor.

