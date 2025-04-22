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Kırıkkale'de Dolandırıcılık Operasyonu: İki Zanlı Yakalandı

Kırıkkale'de beyaz eşya tamiri bahanesiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 17:02
Kırıkkale'de Dolandırıcılık Operasyonu: İki Zanlı Yakalandı

Kırıkkale'de Beyaz Eşya Tamiri Vaadiyle Dolandırıcılık

Kırıkkale'de, beyaz eşya tamiri vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen iki zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 19 kişinin dolandırıldığını bildirerek Tüketici Hakem Heyetine başvuran mağdurların şikayetleri üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin Yöntemi

Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışma sonucunda, zanlıların internet üzerinden "Beyaz eşya yetkili servis" ilanıyla vatandaşların buzdolabı, çamaşır makinesi ve kombi gibi elektronik eşyaları, tamir bahanesiyle iş yerlerine götürdüğü tespit edildi. Şüphelilerin, bu eşyaların içindeki orijinal parçaları değiştirdikleri ve arızalı parçalar takarak tamiri yapılmayan cihazları sahiplerine geri verdikleri belirlendi. Ayrıca, tamiri yapılmayan cihazlar için de telefonlarını açmadıkları ortaya çıktı.

Zanlılar Yakalandı

Yapılan çalışmalar sonucunda kimlikleri belirlenen Z.G. (24) ve A.D.Ş. (25) düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kırıkkale'de beyaz eşya tamiri vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına...

Kırıkkale'de beyaz eşya tamiri vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

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