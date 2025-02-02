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Kırıkkale'de Firari FETÖ Hükümlüsü Yakalandı

Kırıkkale'de, FETÖ üyesi olarak aranan 34 yaşındaki firari hükümlü M.A., 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla yakalandı.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 09:42
Kırıkkale'de Firari FETÖ Hükümlüsü Yakalandı

Kırıkkale'de Önemli Bir Yakalama Gerçekleşti

Kırıkkale'de, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürütmüştü.

Firari Hükümlü Keskin İlçesinde Ele Geçirildi

Bu çerçevede, örgüte üye olma suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.A. (34), Keskin ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Hükümlünün jandarmadaki işleme süreci devam etmekte.

Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan...

Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

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