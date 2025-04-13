DOLAR
37,9 0%
EURO
42,94 0%
ALTIN
3.957,95 0%
BITCOIN
3.204.776,26 1,08%

Kırıkkale'de Gazze'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Kırıkkale'de Gazze'ye yönelik saldırılara tepki olarak düzenlenen yürüyüşte, Filistin'e destek vurgusu yapıldı.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 19:38
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 19:38
Kırıkkale'de Gazze'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Kırıkkale'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı duyulan tepkiyi göstermek amacıyla bir yürüyüş düzenlendi. Kırıkkale Filistin'e Destek Platformu tarafından organize edilen etkinlikte, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan katılımcılar, Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail'e protesto sloganları atarak Fevzi Çakmak Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Hürriyet Caddesi boyunca yürüdü.

Yürüyüş sırasında grup adına basın açıklamasını yapan Haluk Özdemir, Gazze'de masum çocukların bombalar altında yaşamlarını yitirdiğini, Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın kutsal dokusunun ihlal edildiğini ve Batı Şeria'da ailelerin evlerinden zorla sürüldüğünü belirterek, sağlık çalışanları ile sivil savunma görevlilerinin canice şehit edildiği karanlık tabloyu insanlık vicdanını kanatan bir durum olarak nitelendirdi.

Özdemir, İslam aleminde bu zulme karşı derin bir sessizliğin hüküm sürdüğüne dikkat çekerek, "ABD'den Avrupa'ya sokaklar Filistin için haykırıyor. New York'ta, Londra'da, Paris'te binlerce insan, ellerinde pankartlarla Siyonist rejimin soykırım politikalarını lanetliyor" dedi. İslam dünyasının liderlerinin petrol gelirlerini Siyonist destekçilere aktarırken Filistin'in acılarını görmezden geldiğini vurguladı.

Bu bağlamda, Arap sokaklarında yükselen öfkenin rejimlerin baskısıyla bastırıldığını ifade eden Özdemir, "Bir avuç Filistinli direnişçi, tüm ümmetin onurunu sırtlanırken, geri kalanlar neden bu utanç verici sessizliğe mahkum? Tarih, bu uyuşukluğu affetmeyecek" diye konuştu.

Özdemir, "Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır" sözünü hatırlatarak, Siyonizm'in sadece Filistin'in değil, tüm insanlığın düşmanı olduğunu belirtti. Etkinlik, yapılan duaların ardından sona erdi.

Kırıkkale'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş...

Kırıkkale'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Kırıkkale'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş...

Kırıkkale'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

Ziraat Bankası'ndan Mersin'e 87 Bin TL Promosyon Ödemesi

Temmuz Zammı Alarm Veriyor! Erdoğan'ın Açıklamaları Şok Etti

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batman'da Coşkulu 'Mevlid-i Nebi' Etkinliği Düzenlendi
2
Eskişehir'de Kaçakçılık Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
3
Üsküdar'da Komşusu Tarafından Bıçaklanan Kenan Hamarat Ebedi İstirahatine Uğurlandı
4
İsrail Saldırısı Gazze'de 6 Çocuğu Hayattan Kopardı
5
Aydın'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
6
İtalya'da On Binlerce Kişi AB'nin Yeniden Silahlanma Planını Protesto Etti
7
İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu: Sokak Hayvanları Sorununun Kökünden Çözülmesi Gerekiyor

Bakan Yumaklı'dan IPARD III için 50 Milyon Euro'luk Hibe Desteği

Ziraat Bankası'ndan Mersin'e 87 Bin TL Promosyon Ödemesi

Promosyon Yarışında Yeni Rekor: TBMM Personeli 138 Bin TL Alacak

İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 25 Zam!

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

Konya'da TOKİ'den Mükemmel Sosyal Konut Fırsatı: 12.670 TL Taksit ile Ev Sahibi Olun!

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

Temmuz Zammı Alarm Veriyor! Erdoğan'ın Açıklamaları Şok Etti

Ankara Valiliği'nden Rekor Promosyon Ödemesi: 105.000 TL!

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık