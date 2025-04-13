Kırıkkale'de Gazze'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Kırıkkale'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı duyulan tepkiyi göstermek amacıyla bir yürüyüş düzenlendi. Kırıkkale Filistin'e Destek Platformu tarafından organize edilen etkinlikte, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan katılımcılar, Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail'e protesto sloganları atarak Fevzi Çakmak Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Hürriyet Caddesi boyunca yürüdü.

Yürüyüş sırasında grup adına basın açıklamasını yapan Haluk Özdemir, Gazze'de masum çocukların bombalar altında yaşamlarını yitirdiğini, Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın kutsal dokusunun ihlal edildiğini ve Batı Şeria'da ailelerin evlerinden zorla sürüldüğünü belirterek, sağlık çalışanları ile sivil savunma görevlilerinin canice şehit edildiği karanlık tabloyu insanlık vicdanını kanatan bir durum olarak nitelendirdi.

Özdemir, İslam aleminde bu zulme karşı derin bir sessizliğin hüküm sürdüğüne dikkat çekerek, "ABD'den Avrupa'ya sokaklar Filistin için haykırıyor. New York'ta, Londra'da, Paris'te binlerce insan, ellerinde pankartlarla Siyonist rejimin soykırım politikalarını lanetliyor" dedi. İslam dünyasının liderlerinin petrol gelirlerini Siyonist destekçilere aktarırken Filistin'in acılarını görmezden geldiğini vurguladı.

Bu bağlamda, Arap sokaklarında yükselen öfkenin rejimlerin baskısıyla bastırıldığını ifade eden Özdemir, "Bir avuç Filistinli direnişçi, tüm ümmetin onurunu sırtlanırken, geri kalanlar neden bu utanç verici sessizliğe mahkum? Tarih, bu uyuşukluğu affetmeyecek" diye konuştu.

Özdemir, "Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır" sözünü hatırlatarak, Siyonizm'in sadece Filistin'in değil, tüm insanlığın düşmanı olduğunu belirtti. Etkinlik, yapılan duaların ardından sona erdi.

Kırıkkale'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Kırıkkale'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.