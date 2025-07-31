Kırıkkale'de Hafif Ticari Araç Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kırıkkale'de Feci Kaza: 1 Can Gitti, 1 Yaralı

Kırıkkale'de, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, Kırıkkale-Ankara kara yolu üzerindeki Irmak köyü yakınlarında gerçekleşti. İ.G. (71) yönetimindeki 34 GAJ 06 plakalı hafif ticari araç, bariyerlere çarparak su kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine hızla polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından, araçta bulunan M.K. (80) olay yerinde hayatını kaybetti, F.G. (61) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Sürücü İ.G. ise gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kırıkkale'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.