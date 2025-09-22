Kırıkkale'de 'icbar yoluyla irtikap' soruşturması: Yahşihan Belediye Başkanı Sungur ve 7 şüpheli adliyede

Kırıkkale'de 'icbar yoluyla irtikap' soruşturmasında Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile toplam 8 kişi adliyeye sevk edildi. Gözaltılar 19 Eylül'de başlamıştı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 10:14
Kırıkkale'de 'icbar yoluyla irtikap' soruşturmasında yeni gelişme

Kırıkkale'de yürütülen 'icbar yoluyla irtikap' soruşturması kapsamında, Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ve birlikte hareket ettikleri değerlendirilen 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gözaltılar, işlemler ve adliyeye sevk

Yahşihan Belediyesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ahmet Sungur ile Belediye Başkan Yardımcısı C.Y., eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U., imar müdürü S.A., belediye çalışanları Y.N.Y. ve M.S., eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B. ile S.G.Ç.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, yapılan sağlık kontrollerinin ardından sabah saatlerinde Kırıkkale Adliyesine sevk edildi. Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin farklı tarihlerde yakalandığı bildirildi; S.G.Ç. ise daha sonra Ankara'da ele geçirildi.

Soruşturmanın başlangıcı ve soruşturmayı yürüten birimler

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma 19 Eylül'de Yahşihan Belediyesine yönelik olarak başlatılmıştı. O tarihten bu yana yürütülen işlemler sonucu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Siyasi gelişme

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Ahmet Sungur hakkında ihraç istemiyle işlemlere başlanması için Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verdi.

Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç devam ediyor.

