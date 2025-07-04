Kırıkkale'de İddialaşma Sonucu Genç Köprüden Irmağa Atladı: Kayboldu

Kırıkkale'de Genç İddialaşma Sonucu Suya Atladı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, 29 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmet Kanbur, arkadaşlarıyla yaptığı iddialaşma sonucu köprüden Kızılırmak Nehri'ne atladı ve kayboldu. Olay, gençlerin Kırıkkale'den Ankara'ya gitmek amacıyla seyahat ettikleri sırada Irmak Köyü yakınlarındaki Virajlar mevkiinde meydana geldi.

Olayın Detayları

Arkadaşları ile mola veren Kanbur, burada iddialaşarak köprüden suya atlama kararı aldı. O anlar, yanında bulunan S.C.Y. (16) tarafından kayda alındı. Suya atladıktan kısa bir süre sonra Kanbur, gözden kayboldu.

Arama Çalışmaları Başlatıldı

Durumun bildirilmesi üzerine jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve dalgıç ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, Kanbur'u bulmak amacıyla gece boyunca arama faaliyetlerine devam etti. Fakat havanın kararmasıyla birlikte arama çalışmalarına ara verildi.

Gelişmeleri takip eden ekiplerin yarın sabah erken saatlerde arama çalışmalarına yeniden başlayacağı bildirildi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde arkadaşlarıyla iddialaşarak köprüden Kızılırmak'a atlayan Suriye uyruklu genç kayboldu. Bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde arkadaşlarıyla iddialaşarak köprüden Kızılırmak'a atlayan Suriye uyruklu genç kayboldu. Bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve dalgıç ekipleri sevk edildi.