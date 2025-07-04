DOLAR
39,84 -0,28%
EURO
46,95 -0,61%
ALTIN
4.277,16 -0,44%
BITCOIN
4.281.756,29 2,21%

Kırıkkale'de İddialaşma Sonucu Genç Köprüden Irmağa Atladı: Kayboldu

Kırıkkale'de arkadaşlarıyla iddialaşarak köprüden Kızılırmak'a atlayan Suriye uyruklu genç kayboldu.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 21:46
Kırıkkale'de İddialaşma Sonucu Genç Köprüden Irmağa Atladı: Kayboldu

Kırıkkale'de Genç İddialaşma Sonucu Suya Atladı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, 29 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmet Kanbur, arkadaşlarıyla yaptığı iddialaşma sonucu köprüden Kızılırmak Nehri'ne atladı ve kayboldu. Olay, gençlerin Kırıkkale'den Ankara'ya gitmek amacıyla seyahat ettikleri sırada Irmak Köyü yakınlarındaki Virajlar mevkiinde meydana geldi.

Olayın Detayları

Arkadaşları ile mola veren Kanbur, burada iddialaşarak köprüden suya atlama kararı aldı. O anlar, yanında bulunan S.C.Y. (16) tarafından kayda alındı. Suya atladıktan kısa bir süre sonra Kanbur, gözden kayboldu.

Arama Çalışmaları Başlatıldı

Durumun bildirilmesi üzerine jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve dalgıç ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, Kanbur'u bulmak amacıyla gece boyunca arama faaliyetlerine devam etti. Fakat havanın kararmasıyla birlikte arama çalışmalarına ara verildi.

Gelişmeleri takip eden ekiplerin yarın sabah erken saatlerde arama çalışmalarına yeniden başlayacağı bildirildi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde arkadaşlarıyla iddialaşarak köprüden Kızılırmak'a atlayan Suriye...

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde arkadaşlarıyla iddialaşarak köprüden Kızılırmak'a atlayan Suriye uyruklu genç kayboldu. Bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde arkadaşlarıyla iddialaşarak köprüden Kızılırmak'a atlayan Suriye...

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde arkadaşlarıyla iddialaşarak köprüden Kızılırmak'a atlayan Suriye uyruklu genç kayboldu. Bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'da Kayıp Turgut Güneş'in Ölümü: Karı Koca Tutuklandı
2
Amasya'da Şok Olay: Eşini Vurup İntihar Etti
3
Adalet Bakanı Tunç, Amsterdam Fatih Camisi'nde Cuma Namazı Kıldı ve Aşure Dağıttı
4
Ağrı Havalimanı'nda Hac Ziyareti Coşkusu: Alcalan Hacılar Çiçeklerle Karşılandı
5
CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'deki Yolsuzluk Soruşturması Hakkında Açıklamalarda Bulundu
6
Bitlis'te AFAD Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Akreditasyon Kampı Başladı
7
Kırıkkale'de İddialaşma Sonucu Genç Köprüden Irmağa Atladı: Kayboldu

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz

Memur ve Emekliye Temmuz Zammı: Yeni Maaşlar Açıklandı

Temmuz Zam Fırtınası: ÖTV Artışı Cebinizi Yakacak!

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor

Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

SGK'dan Tarihi İlaç Hamlesi: Yüzlerce İlaç Ücretsiz!

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı