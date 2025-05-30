Kırıkkale'de İrtikap Soruşturmasında 5 Şüpheli Tutuklandı

Kırıkkale'de İrtikap Soruşturmasında Gelişmeler

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanarak menfaat sağladığı iddialarına dayanan irtikap soruşturması kapsamındaki gözaltı işlemlerinde önemli gelişmeler yaşandı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürecinde, toplamda 12 zanlı gözaltına alındı ve bunlardan 5'i tutuklandı.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Gözaltına alınan isimler arasında eski Yahşihan Belediye Başkanı O.T., M.Ç., C.A., İ.A., M.T., T.A., A.Ü., Ü.T., K.T., İ.A., ve F.M. yer almakta. Bu kişilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildiler.

Savcılık sorgusu sonrasında M.Ç. ve A.Ü. serbest bırakılırken, O.T., M.T., Ü.T., İ.A. ve T.A. ise nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler C.A., M.T., K.T., İ.A. ve F.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın Arka Planı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bu soruşturma çerçevesinde, 27 Mayıs tarihinde, eski Yahşihan Belediye Başkanı O.T. ve diğer şüpheliler Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Bu olay, kamuoyunda ciddi bir yankı uyandırdı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde "kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanması sonucunda kendisine ya da başkasına menfaat sağlaması (irtikap)" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 zanlıdan 5'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde "kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanması sonucunda kendisine ya da başkasına menfaat sağlaması (irtikap)" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 zanlıdan 5'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.