DOLAR
39,2 -0,33%
EURO
44,53 -0,01%
ALTIN
4.149,41 0,48%
BITCOIN
4.097.882,37 1,49%

Kırıkkale'de İrtikap Soruşturmasında 5 Şüpheli Tutuklandı

Kırıkkale'de irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 kişiden 5'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 22:09
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 22:09
Kırıkkale'de İrtikap Soruşturmasında 5 Şüpheli Tutuklandı

Kırıkkale'de İrtikap Soruşturmasında Gelişmeler

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanarak menfaat sağladığı iddialarına dayanan irtikap soruşturması kapsamındaki gözaltı işlemlerinde önemli gelişmeler yaşandı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürecinde, toplamda 12 zanlı gözaltına alındı ve bunlardan 5'i tutuklandı.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Gözaltına alınan isimler arasında eski Yahşihan Belediye Başkanı O.T., M.Ç., C.A., İ.A., M.T., T.A., A.Ü., Ü.T., K.T., İ.A., ve F.M. yer almakta. Bu kişilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildiler.

Savcılık sorgusu sonrasında M.Ç. ve A.Ü. serbest bırakılırken, O.T., M.T., Ü.T., İ.A. ve T.A. ise nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler C.A., M.T., K.T., İ.A. ve F.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın Arka Planı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bu soruşturma çerçevesinde, 27 Mayıs tarihinde, eski Yahşihan Belediye Başkanı O.T. ve diğer şüpheliler Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Bu olay, kamuoyunda ciddi bir yankı uyandırdı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde "kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanması sonucunda kendisine...

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde "kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanması sonucunda kendisine ya da başkasına menfaat sağlaması (irtikap)" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 zanlıdan 5'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde "kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanması sonucunda kendisine...

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde "kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanması sonucunda kendisine ya da başkasına menfaat sağlaması (irtikap)" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 zanlıdan 5'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'de Tavas Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!

Eskişehir'de Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Kesim Hizmeti Başlıyor!

Hayvancılıkta Destek Müjdesi: 18.000 TL Ödeme ile Asgari Ücrete Ulaşılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
2
Burdur DoğaFest 2023: Yürüyüş ve Su Sporlarıyla Heyecan Dolu Başlangıç
3
Narin Güran Cinayeti Davasında Suçluları Kayırma Cezası: 12 Sanığa Hapis
4
İraz Yıldız, Hatay'da Muhteşem Bir Konser Verdi
5
Çorum'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
6
Düzce'de Çerkez Sürgünü Anma Programı Düzenlendi
7
Denizli'de Aynı Aileden 3 Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!

Denizli'de Tavas Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti

Adana'da Pazartesi Günü Hava Alarmı: Yağışlı Hava Geliyor

Ankara'da Sağanak Yağış Uyarısı: Acil Önlem Alınması Gerekiyor

Bursa'da %25 Maaş Artışı Müjdesi!

Hayvancılıkta Destek Müjdesi: 18.000 TL Ödeme ile Asgari Ücrete Ulaşılacak

Aile Yılı'nda Doğum Yardımında Yeni Gelişme: 5.000 TL Destek Başladı

Eskişehir'de Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Kesim Hizmeti Başlıyor!

Antalya'da Bayram Öncesi Şehir İçi Ulaşımı Vuracak Zamlar Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 5 İlde Önemli Arsa Satışı Fırsatı

Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Asgari Ücrete Ara Zam Müjdesi: Merkez Bankası Başkanı Açıklamalarda Bulundu