Kırıkkale'de İtfaiye Tatbikatı Gerçekleşti

Kırıkkale'de İtfaiye Tatbikatı

Kırıkkale'de, itfaiye ekipleri tarafından düzenlenen tatbikatta, hem ev hem de araba yangınına müdahale edildi. Ayrıca, yüksekten iniş ile trafik kazasında araçta sıkışan bir vatandaş kurtarıldı.

İtfaiye Haftası Etkinlikleri

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tatbikat, İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Tatbikatta ilk olarak, iki itfaiye eri, itfaiye merdivenine çıkarak Türk bayrağını açtı ve yüksekten iniş gerçekleştirdi.

Kurtarma Senaryoları

Senaryo gereği, itfaiye ekipleri trafik kazasında iki yaralıyı kurtararak başarılı bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Ayrıca, yangın söndürme çalışmaları da yapıldı.

Etkinlikte, itfaiye müdürlüğüne ait arama köpeği "İglo"nun gösterisi de izleyiciler tarafından beğenildi.

Başkan Önal'dan Teşekkür Mesajı

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, tatbikat sırasında yaptığı açıklamada, itfaiyecilerin en zor anlarda vatandaşların yanında olduğunu belirtirken, "Kendi canlarını hiçe sayarak, ailelerini bile unutarak, insanların yardımına koşuyorlar. İşte bu yüzden İtfaiye Teşkilatı kahramanlardır," dedi.

Tatbikata, Başkan Yardımcıları Ömer Eldemir ve Recep Sefer ile il genel meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kırıkkale'de itfaiye ekiplerince yapılan tatbikatta, ev ve araba yangınına müdahale edildi, halatla yüksekten inme ile trafik kazasında araçta sıkışan vatandaş kurtarıldı. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tatbikatta, iki itfaiye eri, itfaiye merdivenine çıkarak Türk bayrağı açtı ve yüksekten iniş gerçekleştirdi.

Kırıkkale'de itfaiye ekiplerince yapılan tatbikatta, ev ve araba yangınına müdahale edildi, halatla yüksekten inme ile trafik kazasında araçta sıkışan vatandaş kurtarıldı. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tatbikatta, iki itfaiye eri, itfaiye merdivenine çıkarak Türk bayrağı açtı ve yüksekten iniş gerçekleştirdi.

Kırıkkale'de itfaiye ekiplerince yapılan tatbikatta, ev ve araba yangınına müdahale edildi, halatla yüksekten inme ile trafik kazasında araçta sıkışan vatandaş kurtarıldı. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tatbikatta, iki itfaiye eri, itfaiye merdivenine çıkarak Türk bayrağı açtı ve yüksekten iniş gerçekleştirdi.

Kırıkkale'de itfaiye ekiplerince yapılan tatbikatta, ev ve araba yangınına müdahale edildi, halatla yüksekten inme ile trafik kazasında araçta sıkışan vatandaş kurtarıldı. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tatbikatta, iki itfaiye eri, itfaiye merdivenine çıkarak Türk bayrağı açtı ve yüksekten iniş gerçekleştirdi.

Kırıkkale'de itfaiye ekiplerince yapılan tatbikatta, ev ve araba yangınına müdahale edildi, halatla yüksekten inme ile trafik kazasında araçta sıkışan vatandaş kurtarıldı. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tatbikatta, iki itfaiye eri, itfaiye merdivenine çıkarak Türk bayrağı açtı ve yüksekten iniş gerçekleştirdi.

Kırıkkale'de itfaiye ekiplerince yapılan tatbikatta, ev ve araba yangınına müdahale edildi, halatla yüksekten inme ile trafik kazasında araçta sıkışan vatandaş kurtarıldı. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tatbikatta, iki itfaiye eri, itfaiye merdivenine çıkarak Türk bayrağı açtı ve yüksekten iniş gerçekleştirdi.

Kırıkkale'de itfaiye ekiplerince yapılan tatbikatta, ev ve araba yangınına müdahale edildi, halatla yüksekten inme ile trafik kazasında araçta sıkışan vatandaş kurtarıldı. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tatbikatta, iki itfaiye eri, itfaiye merdivenine çıkarak Türk bayrağı açtı ve yüksekten iniş gerçekleştirdi.

Kırıkkale'de itfaiye ekiplerince yapılan tatbikatta, ev ve araba yangınına müdahale edildi, halatla yüksekten inme ile trafik kazasında araçta sıkışan vatandaş kurtarıldı. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tatbikatta, iki itfaiye eri, itfaiye merdivenine çıkarak Türk bayrağı açtı ve yüksekten iniş gerçekleştirdi.

Kırıkkale'de itfaiye ekiplerince yapılan tatbikatta, ev ve araba yangınına müdahale edildi, halatla yüksekten inme ile trafik kazasında araçta sıkışan vatandaş kurtarıldı. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tatbikatta, iki itfaiye eri, itfaiye merdivenine çıkarak Türk bayrağı açtı ve yüksekten iniş gerçekleştirdi.