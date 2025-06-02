Kırıkkale'de Kurtların Saldırısında 18 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, kurtların saldırısı sonucu 18 küçükbaş hayvan telef oldu. Olay, Karadere mevkisinde besicilik yapan Ali Gökdere'nin sabah saatlerinde evinin yanında bulunan ağıldaki hayvanlarını kontrol etmesi sırasında fark edildi.

Gökdere, 22 küçükbaş hayvanının bulunduğu ağıldan 18'inin saldırıya uğradığını görünce hemen yetkililere haber verdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gelerek kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi.

Besici Ali Gökdere, gazetecilere yaptığı açıklamada, akşam saat 22.30 civarında ağılı kapattığını, sabah 05.00'te geldiğinde hayvanların yerde yattığını söyledi. Kapının açılması ile ilgili olarak, 'Kapıyı, zinciri nasıl açtılarsa açmışlar. Yapacağımız bir şey yok. 18 hayvan telef olmuş, 4 de kuzu vardı, onlara bir şey olmamış' şeklinde ifade etti.

Gökdere, telef olan hayvanların kurbanlık olmadığını, yalnızca beslediğini belirtti.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kurtların saldırısına uğrayan 18 küçükbaş hayvan telef oldu. Karadere mevkisinde besicilik yapan Ali Gökdere, açıklama yaptı.