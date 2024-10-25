Kırıkkale'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Kırıkkale'de Motosiklet Kazası

Kırıkkale'de meydana gelen motosiklet kazasında, kamyona çarpan motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı. Kazada biri ağır olmak üzere toplam iki kişi tedavi altına alındı.

Kaza Detayları

17 yaşındaki Orçun Ş., 71 ADJ 449 plakalı motosikletiyle Rauf Denktaş Bulvarı'nda seyir halindeyken, Ceyhun K. tarafından kullanılan 34 SU 0621 plakalı kamyona çarptı. Olayın hemen ardından sağlık ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Orçun Ş. ve motosikletin yolcusundaki Hasan Ö. (17), olay yerinden ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen Orçun Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kazanın nedenine dair soruşturma devam ediyor.

Kırıkkale'de motosikletin kamyona çarpması sonucu yaralanan biri ağır 2 kişi tedavi altına alındı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale'de motosikletin kamyona çarpması sonucu yaralanan biri ağır 2 kişi tedavi altına alındı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.