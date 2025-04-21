Kırıkkale'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'de meydana gelen motosiklet kazasında, hafif ticari araç ile çarpışan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Hasan Polatkan Caddesi'nde gerçekleşti. E.B. idaresindeki 37 FD 760 plakalı hafif ticari araç, A.K.Ü. tarafından kullanılan 71 ADY 643 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın ardından olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen, motosikletin sürücüsü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve detaylar araştırılıyor.

Kırıkkale’de hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.