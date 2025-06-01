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Kırıkkale'de Otomobil-Kamyonet Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kırıkkale'de meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 00:52
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 00:52
Kırıkkale'de Otomobil-Kamyonet Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kırıkkale'de Feci Kaza: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay, Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun Cankurtaran köyü mevkisinde gerçekleşti. C.A. (60) yönetimindeki 40 AF 835 plakalı otomobil, M.S. (40) tarafından kullanılan 06 BF 5827 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü C.A. ile araçlardaki 2 kişi, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Müdahalelere rağmen yaralılardan sürücü C.A.'nın kurtarılamadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi...

Kırıkkale'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi...

Kırıkkale'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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