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Kırıkkale'de Otomobil Yangını: Sürücü Ağır Yaralandı

Kırıkkale'de seyir halindeyken çıkan yangında sürücü Cengiz K. ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 01:59
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 02:43
Kırıkkale'de Otomobil Yangını: Sürücü Ağır Yaralandı

Kırıkkale'de Seyir Halinde Otomobil Yangını

Kırıkkale'de bir otomobilin seyir halinde yangın çıkması sonucu sürücü ağır yaralandı. Olay, Sanayi Mahallesi Jandarma Astsubay Gürhan Kılıç Sokak'ta gerçekleşti.

Cengiz K.'nın Aracında Yangın Çıktı

Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, 59 yaşındaki Cengiz K.'nın kullandığı 06 GHJ 15 plakalı otomobile, bir düzenekle mutfak tüpü takılmıştı. Araçta, gaz sızıntısı nedeniyle yangın meydana geldi.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangının büyümesiyle birlikte sürücü kendisini aracın dışına attı. Ancak, yangın durdurulamadı ve otomobil sokaktaki bir müstakil eve çarparak alevlerin evde de etkili olmasına sebep oldu.

Olay Yerine Hızla Müdahale

Çevredekilerin acil yardım çağrısı üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan Cengiz K.'yı Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Sürücünün durumunun ağır olduğu bildiriliyor.

Yangında Maddi Hasar Oluştu

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, hem otomobil hem de evde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale'de seyir halindeyken yangın çıkan aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Kırıkkale'de seyir halindeyken yangın çıkan aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Kırıkkale'de seyir halindeyken yangın çıkan aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Kırıkkale'de seyir halindeyken yangın çıkan aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Kırıkkale'de seyir halindeyken yangın çıkan aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Kırıkkale'de seyir halindeyken yangın çıkan aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Kırıkkale'de seyir halindeyken yangın çıkan aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Kırıkkale'de seyir halindeyken yangın çıkan aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Kırıkkale'de seyir halindeyken yangın çıkan aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Kırıkkale'de seyir halindeyken yangın çıkan aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Kırıkkale'de seyir halindeyken yangın çıkan aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Kırıkkale'de seyir halindeyken yangın çıkan aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Kırıkkale'de seyir halindeyken yangın çıkan aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Kırıkkale'de seyir halindeyken yangın çıkan aracın sürücüsü ağır yaralandı.

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