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Kırıkkale'de Seyir Halinde Kalp Krizi Geçiren Sürücü Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'de kalp krizi geçiren sürücü trafik kazasında yaşamını yitirdi, eşi hafif yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 16:57
Kırıkkale'de Seyir Halinde Kalp Krizi Geçiren Sürücü Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'de direksiyon başında kalp krizi geçirerek kaza yapan sürücü, hayatını kaybetti. Olayda araçta bulunan eşi ise yaralandı.

İbrahim B. (64), Sanayi Mahallesi Şehit Murat Çetin Sokak'ta 06 MJS 35 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçirerek bir evin duvarına çarptı.

Kaza ihbarı üzerine trafik ekipleri ve sağlık görevlileri olay yerine intikal etti. Yapılan ilk kontrollerde sürücünün kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaza sırasında araçta bulunan ve hafif yaralanan eşi Firdevs B. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Kırıkkale'de direksiyon başında kalp krizi geçirerek kaza yapan sürücü hayatını kaybetti, araçta...

Kırıkkale'de direksiyon başında kalp krizi geçirerek kaza yapan sürücü hayatını kaybetti, araçta bulunan eşi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri evk edildi.

Kırıkkale'de direksiyon başında kalp krizi geçirerek kaza yapan sürücü hayatını kaybetti, araçta...

Kırıkkale'de direksiyon başında kalp krizi geçirerek kaza yapan sürücü hayatını kaybetti, araçta bulunan eşi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri evk edildi.

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