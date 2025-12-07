Kırıkkale'de Seyir Halindeki Araçta Motor Yangını Söndürüldü

Kırıkkale'de seyir halindeki bir aracın motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, L.K. yönetimindeki 06 LKM 07 plakalı hafif ticari araç, Millet Bulvarı'nda seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yapılan hızlı müdahaleyle yangının büyümesini engelledi.

Soğutma çalışmalarının ardından araç, çekiciyle otoparka kaldırıldı. Olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

