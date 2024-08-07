Kırıkkale'de Silahlı Yaralama Olayında 1 Tutuklama

Kırıkkale'de Silahlı Yaralama Olayı
Kırıkkale'de bir sürücünün silahlı saldırıya uğraması sonucunda yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi tutuklandı.
Olayın Detayları
4 Ağustos'ta Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi'nde E.A. (42), 42 ACY 479 plakalı aracında seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Olayın ardından, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, saldırıya karışan şüphelilerin P.K, Ö.Y, T.T. ve M.C.Y. olduğunu belirledi.
Yakalama ve Tutuklama Süreci
Kırıkkale'de gerçekleştirilen operasyonla yakalanan şüpheliler, emniyet sorgusunun ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi ve adliyeye sevk edildi. M.C.Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, P.K, Ö.Y. ve T.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yaralanma ve Yardım Talebi
E.A, olayın ardından Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü önünde bulunan polislerden yardım istedi. Hızla çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.