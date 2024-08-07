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Kırıkkale'de Silahlı Yaralama Olayında 1 Tutuklama

Kırıkkale'de bir sürücü silahla yaralandı, olayla ilgili 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 22:55
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 22:55
Kırıkkale'de Silahlı Yaralama Olayında 1 Tutuklama

Kırıkkale'de Silahlı Yaralama Olayı

Kırıkkale'de bir sürücünün silahlı saldırıya uğraması sonucunda yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi tutuklandı.

Olayın Detayları

4 Ağustos'ta Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi'nde E.A. (42), 42 ACY 479 plakalı aracında seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Olayın ardından, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, saldırıya karışan şüphelilerin P.K, Ö.Y, T.T. ve M.C.Y. olduğunu belirledi.

Yakalama ve Tutuklama Süreci

Kırıkkale'de gerçekleştirilen operasyonla yakalanan şüpheliler, emniyet sorgusunun ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi ve adliyeye sevk edildi. M.C.Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, P.K, Ö.Y. ve T.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaralanma ve Yardım Talebi

E.A, olayın ardından Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü önünde bulunan polislerden yardım istedi. Hızla çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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