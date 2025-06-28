Kırıkkale'de Sopayla Darbedilen Kişi Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'de Sopayla Darbeden Ölüm Olayı

Kırıkkale'nin Gürler Mahallesi İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen üzücü bir olayda, A.O.T. (42) adlı bir kişi, sopayla darbedilerek yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, A.O.T.'nin evinde kanepeden düştüğü bildirildi.

Bölgeye hızla ulaşan polis ve sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemelerde, A.O.T.'nin yaklaşık 10 saat önce kafasına sopayla vurulmak suretiyle öldürüldüğünü tespit etti. Olayın ardından A.O.T.'nin cesedi, detaylı inceleme yapılması için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kavga Sonrası Ölüm

Polis ekipleri, A.O.T.'nin evinde, C.D. (47), L.S. (32) ve M.U. (33) ile birlikte yemek yediğini ve sonrasında aralarında bir kavga çıktığını belirledi. Söz konusu kişiler, olay sonrası gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bu olay, Kırıkkale'de yaşanan şiddetin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililerin duruma el koymasıyla birlikte, soruşturma derinleştirilecek.

Kırıkkale'de sopayla darbedilen kişi yaşamını yitirdi.

Kırıkkale'de sopayla darbedilen kişi yaşamını yitirdi.