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Kırıkkale'de Taksinin Beton Bariyere Çarpması Sonucu 2 Yaralı!

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında bir taksi beton bariyere çarparak 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 12:37
Kırıkkale'de Taksinin Beton Bariyere Çarpması Sonucu 2 Yaralı!

Kırıkkale'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, O.Y. yönetimindeki 71 T 2038 plakalı taksi, Yenişehir Kavşağı yakınlarında yol kenarındaki beton bariyere çarptı. Bu kaza sonucunda 2 kişi yaralandı.

Olay Anı Güvenlik Kamerasında

Kaza, çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, çevredekilerin hızlı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü O.Y. ile yabancı uyruklu yolcu L.M.S.A., ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde taksinin beton bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı....

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde taksinin beton bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde taksinin beton bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı....

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde taksinin beton bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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