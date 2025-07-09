Kırıkkale'de Tır Çarpması: 74 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'de Tır Çarpması: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'de, 74 yaşındaki Niyaz Dinç, yolun karşısına geçmeye çalışırken bir tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, Gürler Mahallesi Menderes Caddesi'nde yaşandı.

Tırın sürücüsü Metin Ç. idaresindeki 06 DHT 957 plakalı araç, Dinç'e çarptı. Kaza sonrası olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Niyaz Dinç, sağlık görevlilerince Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü Metin Ç. gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kırıkkale'de 74 yaşındaki yaya, tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kırıkkale'de 74 yaşındaki yaya, tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.