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Kırıkkale'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir anne ve oğlu hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 18:58
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 19:23
Kırıkkale'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Kırıkkale'de Üzücü Bir Trafik Kazası

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, otomobilin devrilmesi sonucu anne ve oğlu hayatını kaybetti.

Kaza Anı ve Olay Yeri

Edinilen bilgilere göre, Duran D. (55) yönetimindeki 19 BF 160 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolu üzerindeki Büyükyağlı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kurtarma Çalışmaları

Kazanın ardından hemen ihbarda bulunulması üzerine, olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, araçtaki yolculardan Songül K. (41) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralılar ve Hastaneler

Olayda yaralanan sürücü Duran D. ile birlikte Umut K. (9), Rabia D. (52) ve Yunus K. (55) sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Umut K., Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Rabia D.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde devrilen otomobildeki anne ve oğlu yaşamını yitirdi, 1'i ağır 3...

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde devrilen otomobildeki anne ve oğlu yaşamını yitirdi, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde devrilen otomobildeki anne ve oğlu yaşamını yitirdi, 1'i ağır 3...

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde devrilen otomobildeki anne ve oğlu yaşamını yitirdi, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

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