Kırıkkale'de tren yaylarına düşen istinat duvarı yük treninin devrilmesine neden oldu: 2 makinist yaralandı
Yahşihan ilçesinde istinat duvarı çöktü, yük treninin lokomotifi yan yattı. Kazada 2 makinist hafif şekilde yaralandı.
Kılıçlar köyü yakınlarında istinat duvarı yıkıldı, raylara düştü. Aynı anda yük treni geçerken lokomotifi yan yattı, 3 vagonu raydan çıktı. Olay yerine jandarma ve TCDD ekipleri geldi.
2 makinist, kazada hafif şekilde yaralandı ve hastaneye götürüldü. Demir yolu hattının yeniden açılması için ekipler çalışmalarına devam ediyor.