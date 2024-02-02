Kırıkkale'de tren yaylarına düşen istinat duvarı yük treninin devrilmesine neden oldu: 2 makinist yaralandı

Yahşihan ilçesinde istinat duvarı çöktü, yük treninin lokomotifi yan yattı. Kazada 2 makinist hafif şekilde yaralandı.

Kırıkkale'de tren yaylarına düşen istinat duvarı yük treninin devrilmesine neden oldu: 2 makinist yaralandı
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Kılıçlar köyü yakınlarında istinat duvarı yıkıldı, raylara düştü. Aynı anda yük treni geçerken lokomotifi yan yattı, 3 vagonu raydan çıktı. Olay yerine jandarma ve TCDD ekipleri geldi.

kaza

2 makinist, kazada hafif şekilde yaralandı ve hastaneye götürüldü. Demir yolu hattının yeniden açılması için ekipler çalışmalarına devam ediyor.

kaza

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