Kırıkkale'de tren yaylarına düşen istinat duvarı yük treninin devrilmesine neden oldu: 2 makinist yaralandı

Kılıçlar köyü yakınlarında istinat duvarı yıkıldı, raylara düştü. Aynı anda yük treni geçerken lokomotifi yan yattı, 3 vagonu raydan çıktı. Olay yerine jandarma ve TCDD ekipleri geldi.





2 makinist, kazada hafif şekilde yaralandı ve hastaneye götürüldü. Demir yolu hattının yeniden açılması için ekipler çalışmalarına devam ediyor.



