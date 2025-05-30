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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Zanlı Tutuklandı

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, 2 bin 240 sentetik hap ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 15:40
Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Zanlı Tutuklandı

Kırıkkale'de gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde uyuşturucu ticaretine yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Bu çalışmalar neticesinde, S.B. ve B.C.Y. isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramalarda 2 bin 240 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hâkimlik karşısına çıkarılan zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu operasyon, Kırıkkale'deki uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı. Operasyonda, 2 bin 240...

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı. Operasyonda, 2 bin 240 sentetik hap ele geçirildi.

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı. Operasyonda, 2 bin 240...

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı. Operasyonda, 2 bin 240 sentetik hap ele geçirildi.

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