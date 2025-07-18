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Kırıkkale'de Yangın Kontrol Altına Alındı: Can Kaybı Yok

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde anızda başlayan yangın, hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı. Can kaybı yaşanmadı.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 21:23
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 21:23
Kırıkkale'de Yangın Kontrol Altına Alındı: Can Kaybı Yok

Kırıkkale Çelebi'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde, İğdebeli köyü'nde anızda başlayan yangın, kontrol altına alındı. Yangın, ikindi vakti yerleşim yerine yakın bir alanda bilinmeyen bir nedenle çıktı ve rüzgarın etkisiyle ağaçlık alan ile köydeki ahırlara sıçradı.

İhbarın ardından, olay yerine jandarma, Çelebi Belediyesi, çevre ilçelerden itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 4 saatlik bir müdahalenin ardından yangını kontrol altına almayı başardı.

Yangın sonucunda; 2 ahır, yaklaşık 250 dönüm anız ve ağaçlık alan yandı. Yangın esnasında dumandan etkilenen bazı vatandaşlar ve itfaiye görevlilerine ambulanslarda müdahale edildi.

Yetkililerden Açıklama

Çelebi Kaymakamı Taha Fidan, Belediye Başkanı Yaşar Erdemir ve AFAD İl Müdürü Atila Altunbulak, olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Kaymakam Fidan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybı ve hayvanlarla ilgili olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor," dedi.

AFAD İl Müdürü Altunbulak da anızda başlayan ve rüzgarla yayılan yangının başarılı bir şekilde kontrol altına alındığını belirtti.

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde anızda başlayıp köydeki ahırlara sıçrayan yangın kontrol altına...

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde anızda başlayıp köydeki ahırlara sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında dumandan etkilenen bazı vatandaşlara ve itfaiye görevlilerine ambulansta müdahale edildi.

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde anızda başlayıp köydeki ahırlara sıçrayan yangın kontrol altına...

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde anızda başlayıp köydeki ahırlara sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında dumandan etkilenen bazı vatandaşlara ve itfaiye görevlilerine ambulansta müdahale edildi.

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