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Kırıkkale'de Yıkım Esnasında Üç Bina Zarar Gördü

Kırıkkale'de yıkım sırasında 8 kişi mahsur kaldı, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 13:02
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 13:34
Kırıkkale'de Yıkım Esnasında Üç Bina Zarar Gördü

Kırıkkale'de Yıkım Felaketi

Kırıkkale'de, Çalılıöz Mahallesi'nde yıkım kararı alınan bir bina, yıkım sırasında çevresindeki 3 binaya zarar verdi.

Yıkım Sırasında Ortaya Çıkan Tehlike

Şehit Osman Yıldırım Sokak'ta bulunan 6 katlı bir binanın yıkımına müteahhit firma tarafından başlandı. Yıkım sırasında binanın enkazı, yanındaki biri 5 katlı, 2'si ise 3 katlı olan binaların üzerine devrildi.

Mahsur Kalanları İtfaiye Kurtardı

Dev rilen enkaz sonucu zarar gören binalardan birinin zemin kattaki dairesinde 8 kişi mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, pencerenin demir korkuluğunu keserek mahsur kalanları güvenli bir şekilde kurtardı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yıkım ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale'de hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen binanın yıkımı sırasında enkazın üzerine...

Kırıkkale'de hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen binanın yıkımı sırasında enkazın üzerine devrildiği 3 bina zarar gördü.

Kırıkkale'de hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen binanın yıkımı sırasında enkazın üzerine...

Kırıkkale'de hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen binanın yıkımı sırasında enkazın üzerine devrildiği 3 bina zarar gördü.

Kırıkkale'de hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen binanın yıkımı sırasında enkazın üzerine...

Kırıkkale'de hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen binanın yıkımı sırasında enkazın üzerine devrildiği 3 bina zarar gördü.

Kırıkkale'de hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen binanın yıkımı sırasında enkazın üzerine...

Kırıkkale'de hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen binanın yıkımı sırasında enkazın üzerine devrildiği 3 bina zarar gördü.

Kırıkkale'de hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen binanın yıkımı sırasında enkazın üzerine...

Kırıkkale'de hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen binanın yıkımı sırasında enkazın üzerine devrildiği 3 bina zarar gördü.

Kırıkkale'de hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen binanın yıkımı sırasında enkazın üzerine...

Kırıkkale'de hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen binanın yıkımı sırasında enkazın üzerine devrildiği 3 bina zarar gördü.

Kırıkkale'de hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen binanın yıkımı sırasında enkazın üzerine...

Kırıkkale'de hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen binanın yıkımı sırasında enkazın üzerine devrildiği 3 bina zarar gördü.

Kırıkkale'de hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen binanın yıkımı sırasında enkazın üzerine...

Kırıkkale'de hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen binanın yıkımı sırasında enkazın üzerine devrildiği 3 bina zarar gördü.

Kırıkkale'de hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen binanın yıkımı sırasında enkazın üzerine...

Kırıkkale'de hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen binanın yıkımı sırasında enkazın üzerine devrildiği 3 bina zarar gördü.

Kırıkkale'de hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen binanın yıkımı sırasında enkazın üzerine...

Kırıkkale'de hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen binanın yıkımı sırasında enkazın üzerine devrildiği 3 bina zarar gördü.

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