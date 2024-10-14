Kırıkkale'deki Tekstil Atölyesinde Yangın Yeniden Başladı

Kırıkkale'de Tekstil Atölyesinde Yangın Olayı

Kırıkkale'de, Yenimahalle Mermerciler Sitesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde meydana gelen yangın, kontrol altına alındıktan sonra sabah saatlerinde yeniden başladı.

Yangın Nasıl Başladı?

Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, atölyeden yükselen yoğun dumanların fark edilmesi üzerine çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından kısa sürede bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye Ekiplerinin Müdahalesi

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren yoğun bir mücadelenin ardından yangını söndürmeyi başardı. Ancak, sabah saatlerinde yangın yeniden alevlendi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yeniden müdahale ediyor.

Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Kırıkkale'de tekstil atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Kırıkkale'de tekstil atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Kırıkkale'de tekstil atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Kırıkkale'de tekstil atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.