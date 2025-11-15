Kırkkepenekli'de İki Şehit İçin Mevlit: 'Vatan diye bir hastalığımız var. Allah şifa vermesin'

Kırkkepenekli'de iki şehit için mevlit

Azerbaycan’dan dönüşü sırasında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş İlker Aykut için Muratlı ilçesine bağlı Kırkkepenekli Mahallesinde mevlit okutuldu. Tören, köy halkında yoğun duygusal anlar yaşanmasına sebep oldu.

Törene üst düzey katılım

Öğle namazı öncesi, saat 12.30'da gerçekleştirilen mevlide; Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Muratlı Kaymakamı Aytekin Yılmaz, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, şehidin babası Ünal Aykut, polis ve jandarma ekipleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlit sırasında Kur'an tilavetleri yükselirken, vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Köydeki görüntüler ve yazı dikkat çekti

Kırkkepenekli Mahallesi'nin girişinden itibaren cadde boyunca, 2020 yılında Suriye'nin İdlib kentinde hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Birhan Er ile İlker Aykut'un fotoğrafları Türk bayraklarıyla birlikte asıldı. Köy girişinde Birhan Er'in fotoğrafının altında yer alan "Vatan diye bir hastalığımız var. Allah şifa vermesin. Vatan sağ olsun" ifadeleri, taziyeye gelenlerde derin duygular uyandırdı.

Mevlidin ardından vatandaşlara ikramda bulunuldu ve şehidin ailesi taziyeleri kabul etti. Köy halkı, her iki şehidi de dualarla andı.

